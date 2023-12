Ángel Cristo Jr. pide "perdón" al Rey Juan Carlos por las fotos íntimas con Bárbara Rey

Sin duda, las últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr. en '¡De viernes' han puesto patas arriba la crónica social. Especialmente revelador ha sido su polémico testimonio en el que desvela cómo su madre chantajeó al rey Juan Carlos. El hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey recuerda cómo, después de que sus padres se separaran, en el año 1990, la ex vedette decide retomar su relación con el Rey Juan Carlos I. Mucho se ha hablado de esto y del supuesto chantaje que la vedette le hizo al rey emérito. En su entrevista en el plató del programa de Telecinco, Ángel Cristo Jr. cuenta que el entonces Rey llamaba a su casa y que él mismo llegaba a hablar con él: “En su momento me dijo que pensaba que estaba enamorada”. “La relación que me cuenta me dijo que no era nada bonita”, añadió el hijo de la actriz. Incluso pide perdón públicamente al emérito por los daños que le haya podido ocasionar...

Con 12 años, Ángel Cristo fotografió a su madre en actitud íntima con el rey emérito

Según ha revelado Ángel Cristo Jr., su madre le dijo que esa relación con don Juan Carlos era "la solución de su vida". Y por eso decide hacerle unas fotos y que sea su hijo, la única persona en la que confía ciegamente, a pesar de que tenía sólo doce años, quien les hiciera ese reportaje fotográfico. "Me dice que es un material muy comprometedor que no puede saber nadie", explicó. "Tomamos la decisión de hacer las fotos y llegamos a la conclusión de que pedirá trabajo a cambio, no dinero", añadía.

"Se esconde una cámara en la habitación y en el comedor, conectado a un cable y a una cámara de vídeo", explicó Ángel. "En la habitación enfocaba la cama y se ve la cama. La calidad de la imagen era mala, pero se podía distinguir lo que pasaba en la cama", afirmó. También reveló el motivo por el que accedió a hacer esas fotos: "Pensaba que a mi madre le darían trabajo y que íbamos a ser una familia feliz. La parte íntima, aunque te puede afectar, hay que tener en cuenta una cosa y es que a mi madre yo ya la había visto actuando. Aunque es raro ver a tu madre con un hombre, pero tenía que hacerlo".

El chantaje de Bárbara Rey al rey emérito

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista en directo de Ángel Cristo Jr. ha sido cuando ha revelado cómo fueron los chantajes de su madre al rey emérito. Con 23 fotografías en su poder, no ha dudado en describir qué mostraban esas imágenes con las que su madre consiguió chantajear dos veces a don Juan Carlos, aunque hubo tres intentos. Explicó que fue la propia Bárbara Rey quien reveló ella sola las fotos, aunque, "como había más carretes, acabé revelándolas yo". El plan era "llamar a Casa Real a pedir dinero a cambio del material". "No le toman en serio y, como sabía mi madre que nuestros teléfonos estaban pinchados, fingieron que llamaban a mi madre pidiendo tres mil millones de pesetas o, si no, venderían las fotos y destruiría la Monarquía. Funcionó", afirmó.

En exclusiva para el programa de Telecinco, el hijo de Bárbara Rey ha explicado qué podía ver en las fotos que tenía en su poder: “En esta, a mi madre abriendo una botella de vino y a él mirándole los pechos, en esta se están besando, en esta otra foto él está llevando la bandeja del porche al comedor porque ya irían a comer y en esta foto mi madre le está enseñando la paella que le acaba de cocinar, a él le gustaba la paella”.

"Cuando yo nací el rey me regaló un sonajero de plata", afirmó

Lo cierto es que la relación de Bárbara Rey y el rey emérito afectó mucho a Ángel Cristo padre, tal y como ha reconocido su hijo, ya que sospechaba que la vedette seguía viéndose con el rey cuando ya estaban casados. Bárbara Rey siempre lo desmintió, pero la sombra de la infidelidad siempre estuvo presente para el domador.

"Se ha hablado mucho sobre esto, pero yo no tengo dudas (...) El nombre de mi hermana no se le puso por eso (por la reina Sofía). Se eligió porque es un nombre griego y mi padre tiene ascendencia griega (...) Lo que sí aseguro es que cuando yo nací el rey me regaló un sonajero de plata", afirmó.

Ángel Cristo Jr. pide perdón al Rey Juan Carlos

Vídeo: Telecinco

Finalmente, antes de despedirse del plató de '¡De viernes!', Ángel Cristo Jr. quiso pedir perdón públicamente: "Me gustaría pedirle perdón al Rey Juan Carlos. Tanto a él como a su familia, el actual Rey. Porque, al final, somos todos víctimas y mi madre nos ha usado a todos. Lo siento mucho si le he causado dolor o algún problema porque nunca ha sido mi intención. Siempre he actuado de buena fe, intentando ayudar a mi madre".