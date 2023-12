Ángel Cristo Jr. responde tajante a la demanda de su madre, Bárbara Rey

Bárbara Rey está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida a raíz de las incendiarias declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr., sobre alguno de los aspectos de su infancia y adolescencia. La vedette ha asegurado que su primogénito ha muerto para ella y, tal y como ha publicado SEMANA en exclusiva, ha visitado un conocido despacho de abogados para iniciar las acciones legales necesarias contra él. Ahora, el hermano de Sofía Cristo ha dado su opinión sobre la demanda que le va a interponer la socialité.

Ángel Cristo Jr. no tiene miedo al paso adelante que ha decidido dar Bárbara Rey tras sus intervenciones en televisión. En concreto, el hijo de la vedette no le teme a la demanda que le puedan poner. "No se han puesto en contacto conmigo. No tengo ningún miedo a la demanda de mi madre. Ha sido una semana muy larga y he dormido muy poco", explica. No obstante, también reconoce en 'De viernes' que esta decisión de su progenitora sí que le ha afectado. "En especial lo que más me ha dolido son las amenazas de demanda. Supongo que lo que quiere es limpiar su nombre y por algún tema económico", admite.

"Yo no tengo ningún problema en sentarme ante un juez con mi madre. Yo estoy contando mi vida. Si ella quiere demandarme y quiere quitarme el dinero, allá con su conciencia. Ella sabe por qué estoy haciendo todo esto. La diferencia entre ella y yo es que yo sé vivir con un sueldo de mil euros. Ahora tengo a Ana y somos un equipo", proseguía. No contento con esto, Ángel Cristo Jr. recalca que no va a callarse y que está dispuesto a seguir hablando de su vida pues sigue guardando muchos secretos. "He contado una cuarta parte. Quedan cosas que contar". Según especifica, tan solo se está limitando a contar "lo que he vivido" y no tiene ningún tipo de problemas a que sienten en un banquillo "porque tengo pruebas de todo lo que he contado".

La motivación de Ángel Cristo Jr. para hablar de su vida y traicionar a su madre, Bárbara Rey

Ángel Cristo Jr. se ha sentado en un plató de televisión porque considera que ha pasado por momentos muy difíciles en los últimos años a raíz de su reciente divorcio. Considera que con su testimonio podrá pagar así a los abogados que trabajan en el proceso judicial por la custodia de su hija. Además de esto, también le ha motivado el hecho de no estar conforme con la serie que hizo Atresmedia sobre la vida de sus padres, 'Cristo y Rey'. "Ella termina hablando de algo que decía que nunca iba a hablar. Si decide seguir hablando, con la segunda parte de la serie, debe contar las cosas como ha ocurrido", insiste. Según su testimonio, la serie dirigida por Daniel Écija no corresponde con la verdad y "prácticamente todo es ficción". "La gente se queda con lo que ve. Me parece un lavado de imagen y una serie hecha a la medida de mi madre", llegó a revelar en televisión.