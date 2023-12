Ángel Cristo Jr. responde a Bárbara Rey y Sofía Cristo: "Me intentan silenciar con mentiras"

Las explosivas declaraciones de Ángel Cristo Jr. en 'De viernes' han provocado un auténtico huracán mediático y sus palabras siguen dando que hablar. A lo largo de la semana, las reacciones no se han hecho de esperar y tanto Bárbara Rey como Sofía Cristo se han pronunciado al respecto. Sin embargo, sus palabras no han convencido al protagonista del momento. El hijo de la vedette ha vuelto a sentarse en el programa de Telecinco y ha continuado narrando su verdad. Además de explicar cómo hizo las fotos íntimas al Rey Juan Carlos y a su madre, el hijo del domador ha tenido tiempo para responder a su progenitora y a su hermana. Deja claro que mienten y hace hincapié en que seguirá hablando.

Ángel Cristo Jr. se ha llevado las manos a la cabeza al ver a Bárbara Rey acudir al funeral su hermano, quien fallecía poco antes de que se sentara en 'De viernes'. "No consigo comprender cómo ha tenido el valor de presentarse en el tanatorio por la muerte de mi tío. No sé lo que piensa Sofía sobre este tema. No creo que le haya gustado verla en el tanatorio o detrás del ataúd", deja caer al ver las imágenes del momento. De la misma forma, el hijo del fallecido Ángel Cristo insiste en que en todo este tiempo se ha convertido en experto en callar, pero advierte de que ya no lo va a hacer nunca más. "Ahora cuando hablo me intentan silenciar con mentiras. Ella lo ha contado todo en privado. Voy a ir hasta el final", deja claro.

Sobre su hermana, Ángel Cristo Jr. le pide que no se meta en esta guerra "sucia" pues considera que "no deja de ser una víctima". Considera que tanto Bárbara como la dj están hablando por detrás con periodistas, dándoles información que él mismo puede desmentir. "Estas medias verdades vienen de mi madre y mi hermana. Lo están contando como quieren para que yo quede desacreditado", insiste. Además, revela que tanto su madre como su hermana intentaron ponerse en contacto con él cuando se enteraron de que se sentaría en Telecinco. Fue la vedette la que le mandó un mensaje al que no quiso contestar. "No sabes en dónde te has metido, te vas a arrepentir. Que Dios te proteja", son las palabras de la amiga del Rey Juan Carlos.

Por otro lado, Ángel Cristo Jr. también deja claro que no odia ni a su madre ni a su hermana, tan solo quiere contar su historia. "Es lo que yo he vivido", justifica. El invitado del programa de Telecinco explica que habla ahora no porque haya cambiado de versión, sino porque no quiere seguir formando parte del discurso que da su madre. "Tengo una demanda que ha sido sobreseída y archivada. Tengo la pensión al día. Esto lo he hecho por la persona que más me importa del mundo. Ha habido gente con argumentos que no han sido capaces de defender sus argumentos, no han sido fieles a sus palabras. Lo único que han querido es crear confusión, he recibido noticias de mi familia. La sensación mía es que están preocupadas, tienen miedo y quieren evitar que yo hable", vuelve a justificar.

La advertencia de Ángel Cristo Jr. a Chelo García Cortés

Ángel Cristo Jr. también ha tenido unas palabras para Chelo García Cortés, quien también se ha pronunciado sobre sus declaraciones en las últimas horas. Sobre la periodista, el hijo de Bárbara Rey desvela que llegó a discutir con su padre sobre la relación que tuvo ésta con la vedette. Él siempre desmintió que existiera algo entre ellas, algo que el domador nunca quiso creer. El joven se enteró por el 'Deluxe' de que habían tenido una noche de amor. "Ella debería dar las gracias por los reportajes de Navidad y verano que hicimos gratis. Yo no quería salir con mi madre en las fotos. Lo último que quería es que me vieran como si no pasara nada y mandar señales falsas de que hemos sido una familia feliz", cuenta el invitado del programa de Telecinco. Además, revela que "es capaz de todo para engañar a las personas que van a leer sus reportajes".

Las declaraciones de Ana, pareja de Ángel Cristo Jr.

Ángel Cristo Jr. volverá a hablar el próximo viernes, 9 de diciembre, y lo hará directamente en el plató de 'De viernes'. Hasta entonces, también ha habido tiempo para escuchar a Ana, su pareja y principal apoyo. En los últimos tiempos se ha visto en el punto de mira y muchos la han acusado de ser la culpable de que él se siente a romper su silencio. El hijo de Bárbara Rey lo niega y ella ha hablado de los duros momentos por los que han pasado. "Me ha venido muy grande la situación. Ha sido duro verle triste y decepcionado. Para él esto es muy duro, es la persona que amo y estoy dispuesta a todo. A Ángel lo conozco en la peor etapa de su vida, mi instinto fue de protección, de estar para él, entenderle, tener empatía y no juzgarle", explica. La novia de Ángel Cristo Jr. considera que ha llegado el momento en el que su pareja se desprenda de la mochila llena de piedras que lleva a la espalda. "Hay un punto de inflexión. Este verano. Él ya no puede más, demasiados frentes abiertos, sentí miedo. Cuando me dijo que lo iba a hacer no le podía decir que no. No es cuestión de dinero, es cuestión de que cuente su verdad", asegura.