Ángel Cristo Jr. relata cómo hizo las fotos íntimas del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey

La vida de Bárbara Rey ha dado un vuelco por completo. El pasado viernes, 24 de noviembre, su hijo, Ángel Cristo Jr., se sentaba en 'De viernes' y le daba un duro golpe a su madre con unas contundentes declaraciones en las que cargaba contra ella. En concreto, llegó a asegurar que nunca tuvo ni infancia ni adolescencia debido a las "responsabilidades" a las que tenía que hacer frente. Una semana después, el hermano de Sofía Cristo ha vuelto a hablar largo y tendido sobre su madre y su vida. En este nuevo testimonio, el hijo de la vedette ha narrado cómo llegó a hacerle unas fotos íntimas al Rey Juan Carlos que su madre utilizó para chantajearle.

Ángel Cristo Jr. ha vuelto a la carga. El hijo de Bárbara Rey ha explicado en 'De viernes' cómo fue el momento en el que supo que ésta tenía una relación con el Rey Juan Carlos. En concreto, el invitado del programa de Telecinco cuenta que el ahora Rey emérito realizaba llamadas cortas en las que le llegaba a preguntar qué tal había ido en la escuela y cómo estaban. "La voz te suena por Nochebuena", recuerda. En su testimonio, el hijo del domador de leones desvela que su madre y el monarca se veían en más lugares, no solo en su casa. "La relación no es bonita, ella te cuenta que no ha podido trabajar por culpa de estar con él. Cuando necesitaba ayuda no podía contar con él, te cuenta que él se ha portado muy mal y que ha empeñado joyas para pagar los colegios y que cuando le pedía dinero era a cambio de algo. No es propio de alguien así. Te va contando que no puede hacer nada para sacarnos adelante, que tiene una mano negra que no la deja trabajar", asegura.

Después de esto, Ángel Cristo Jr. revela que fue él quien toma la decisión de hacerle unas fotos al Rey Juan Carlos y a Bárbara Rey después de que su madre le dijera que otra persona no podía hacerlas porque no se fiaba. En ese momento, el hermano de Sofía Cristo tenía 12 años y aprendió a hacer fotos gracias a una cámara que le regaló Chelo García-Cortés. "Le dije que yo le ayudaba, le dije que ese hombre era malo. Me da a entender que es un material muy peligroso, no puede circular. Yo hago las fotos, pero solo para negociar por trabajo no por dinero. Ella quería volver a ser Bárbara Rey", explicaba. Ante esto, el hijo de la vedette cuenta que ésta quiere grabar al padre de Felipe VI comiendo y manteniendo relaciones sexuales. Para ello, instaló dos cámaras, una en la habitación escondida en un pequeño televisor y otra en el comedor. "La calidad era muy mala, pero sí se podía distinguir lo que pasaba en la cama", deja claro el hijo del domador. Además, insiste en que durante ese tiempo aprende a cómo manejar las aparatos para enseñarle a su madre a utilizarlos para cuando él no estuviera.

Ángel Cristo Jr. se escondió detrás de una valla para poder fotografiar al Rey junto a Bárbara Rey en el jardín de su casa. "Les hago unas fotos íntimas que van desde el porche a la barbacoa, a la piscina, en actitud romántica. En ese momento tienen miedo. La monarquía en esa época daba mucho respeto, pero yo trata de ayudar a mi madre. Desde la mente de un niño, crees que con esas fotos a tu madre le van a dar trabajo y que vamos a ser una familia feliz. La parte íntima, aunque te pueda afectar, hay que tener en cuenta que yo a ella la he visto en películas y actuando. Lo bloqueas y lo normalizas. Es raro ver a tu madre con un hombre, pero tenía que hacer las fotos", insiste el hijo de la vedette.

El primer chantaje de Bárbara Rey al Rey Juan Carlos

Tras explicar cómo hizo las fotos, Ángel Cristo Jr. también ha revelado cómo chantajeó su madre al Rey Juan Carlos con ayuda de una tercera persona. El hombre que iba a hacer inicialmente las fotos se presta a llamar a Casa Real para pedir a cambio del material que tenían entre manos. Sobre esta persona, el invitado de Telecinco asegura que era un hombre "sin preparación ni cultura", algo que provocó que en Zarzuela no le tomaran en serio después de que pidiera tres millones de pesetas. Sus teléfonos estaban pinchados y el servicio social tardó poco en averiguar que Bárbara Rey estaba detrás del plan. Pero consigue su objetivo. "Están dispuestos a hablar con ella. A partir de ahí, se relaja el miedo a que el material cayera en manos ajenas. Llegaron a un acuerdo de una cantidad de dinero que solventaría los problemas. Ella vuelve a TVE, empieza a trabar de nuevo, con un programa para ella. Se le entrega dinero en una bolsa de deportes", cuenta el hermano de Sofía Cristo.