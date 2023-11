Se destapan los nuevos e incendiarios ataques de Ángel Cristo Jr. contra Bárbara Rey

Telecinco sigue desvelando, a cuenta gotas, adelantos inéditos de la controvertida entrevista de Ángel Cristo Jr. en 'De viernes'. El nuevo formato, en remplazo al extinto 'Sálvame Deluxe', volverá a apostar este viernes 1 de diciembre por el hijo de Bárbara Rey como protagonista indiscutible de su segundo programa. Desde que se emitió la primera entrega de la entrevista de ocho horas que concedió, no se habla de otra cosa. Su madre está viviendo uno de sus momentos más duros, cortesía de su hijo, que no ha escatimado en detalles para relatar el infierno vivido durante su infancia. Sus llamadas desesperadas a Ángel no han surtido el efecto deseado. Este miércoles se ha podido ver otro total que no va a dejar indiferente a nadie. Los ataques del hijo de la 'vedette' contra ella adquieren un nuevo nivel de sinceridad inimaginable.

La dura advertencia de Bárbara Rey a Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey ha querido mandarle un mensaje claro y directo a Ángel Cristo Jr. a través del nuevo número de revista SEMANA, disponible en todos los quioscos del territorio. "No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude", es solo un pequeño adelanto de lo que puedes encontrar en el interior de nuestra publicación. La 'vedette' siente pavor por las repercusiones que pueda acarrear a su hijo la durísima entrevista que ha concedido a Mediaset. La murciana ya le advirtió cuando se enteró de que iba a hablar, tras años en el más estricto anonimato. Bárbara nunca imaginó el daño al que este iba a someter a la familia abriendo la caja de Pándora como lo ha hecho. El testimonio de su hijo está siendo un auténtico drama para ella y su hija, Sofía Cristo, destrozada por las palabras de su hermano.

Pensábamos que lo habíamos escuchado todo por parte de Ángel (o, como mínimo, lo más polémico), pero nada más lejos de la realidad. Las nuevas 'bombas' que están a punto de emitirse van a suponer un nuevo mazazo para su madre a menos de una semana de que su vida diera un giro de 180 grados. Los señalamientos que, hasta el momento, ha vertido su hijo no han dejado indiferente a nadie. "Mi madre me contó, porque yo nací con una hernia de hiato... Yo lloraba muchísimo. Tendría reflujo, me dolía el estómago... Y como no dormía bien y lloraba mucho, me contó que, a veces, me ponía orfidal (el nombre comercial del lorazepam) en el biberón para que durmiera mejor", son lagunas de los señalamientos que ha vertido.

Las fotos de Bárbara Rey y el Emérito en el punto de mira

La guerra abierta que ha inaugurado Ángel Cristo Jr. se va a recrudecer, sin duda, con la segunda parte de su entrevista. "Un niño no tiene por qué ver a su madre desnuda con otro hombre", le acusa, mirando fijamente a cámara. Este nuevo episodio viene cargado de alusiones a la relación que mantuvieron Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos entre los años 1975 y 1980. "En el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España", recordaba el pasado viernes. Según han desvelado varios periodistas se espera que, en esta entrega que se viene, el hijo del fallecido Ángel Cristo muestre o, por lo menos, describa lo que se ve en las fotos que tomó de su madre y el emérito.