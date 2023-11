Las nuevas 'bombas' de Ángel Cristo Jr. contra su madre, Bárbara Rey

Telecinco sigue desvelando adelantos de la controvertida y esperada entrevista de Ángel Cristo Jr. en 'De viernes'. El nuevo programa de Telecinco que se estrenará el viernes 24 de noviembre en remplazo del extinto 'Sálvame Deluxe' viene pisando fuerte. Durante toda esta semana, el formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha difundido jugosos aperitivos de las duras declaraciones del hijo de Bárbara Rey. La vedette está viviendo uno de sus momentos más duros cortesía de su hijo. Las llamadas desesperadas a Ángel son una prueba de ello. A menos de 24 horas de la emisión del testimonio del hermano mayor de Sofía Cristo, salen a la luz nuevas bombas que, sin duda, añaden más leña al fuego.

La guerra abierta de Ángel Cristo Jr.: "La verdadera pesadilla era mi madre"

No corren buenos tiempos para Bárbara Rey. Algo más que lógico después de los fortísimos señalamientos que le ha dedicado su hijo. Tras años alejado del foco mediático, Ángel Cristo J. vuelve a la televisión por todo lo alto. El hijo de la vedette y del fallecido domador Ángel Cristo no escatima en detalles a la hora de relatar su verdad. Hasta el momento, solo se han difundido adelantos que ya han desatado un auténtico tsunami en la familia Cristo-Rey. Entre otras cuestiones, se refiere a su dura infancia en el domicilio familiar de la Moraleja y del trato, a su entender, nefasto, que recibió de su madre. "La casa de era una pesadilla. Había mucho miedo, terror y sangre. El miedo es que no maten a tu madre. En aquella casa entraba y salía de todo: drogas, alcohol, prostitutas... Mi madre desde que llegaba a casa del colegio me cargaba con toda la responsabilidad. Daba igual que tuviera que estudiar o tuviera exámenes. La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre", sentencia.

Pero ahí no queda la cosa. También habla sin tapujos de los problemas de su madre con el bingo y sobre la relación que mantuvo con el Rey emérito, don Juan Carlos, durante los años 1975 y 1980. "En el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España. Yo he visto a mi madre gastarse mucho mucho dinero en el casino. Pueden ser desde 100 euros a 30.000 euros en una noche", recuerda. Unas palabras que han caído como una auténtica bomba y tienen a Bárbara destrozada. Ella, en cambio, ya ha asegurado que no piensa pronunciarse al respecto. "Yo a mi hijo le quiero y no voy a hablar de él nunca", ha asegurado, visiblemente afectada.

"Mi madre me ponía orfidal en el biberón para que no llorara"

El programa 'Así es la vida' ha emitido nuevos adelantos que no hacen, sino, recrudecer la guerra abierta que ha inaugurado Ángel Cristo Jr. contra su madre. Declaraciones durísimas que dejan entrever el pésimo recuerdo que guarda de su infancia. "Mi madre me contó, porque yo nací con una hernia de hiato... Yo lloraba muchísimo. Tendría reflujo, me dolía el estómago... Y como no dormía bien y lloraba mucho, me contó que, a veces, me ponía orfidal (el nombre comercial del lorazepam) en el biberón para que durmiera mejor", comienza explicando el hijo mayor de Bárbara.

El hermano de Sofía Cristo va un paso más allá en su aterrador testimonio. "El tema de darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente en mi madre toda la vida. Ella veía que había un problema, pero como no identificaba cuál, la solución estaba en medicarme a mí", afirma con una determinación y seriedad que no deja de sorprender.