Ángel Cristo Jr. ha vuelto a sentarse en 'De viernes' para seguir hablando de cómo vivió su infancia y adolescencia. En su tercera aparición en televisión, el hijo de Bárbara Rey se ha mostrado muy claro a la hora de abordar determinados temas. Entre ellos, ha explicado de manera tajante cuál es su motivación para contar historias tan peliagudas y traicionar de esa manera a su madre.

Ángel Cristo Jr. ha decidido hablar por muchos motivos. El primero, por los momentos difíciles que ha pasado en los últimos años a raíz de su divorcio. Su principal interés es el bienestar de su hija. El hijo de Bárbara Rey asegura que su segunda motivación es la serie que se ha hecho sobre la vida de sus padres en Antresmedia, 'Cristo y Rey'. "Ella termina hablando de algo que decía que nunca iba a hablar. Si decide seguir hablando, con la segunda parte de la serie, debe contar las cosas como ha ocurrido", insiste. Según su testimonio, la serie dirigida por Daniel Écija no corresponde con la verdad y "prácticamente todo es ficción". "La gente se queda con lo que ve. Me parece un lavado de imagen y una serie hecha a la medida de mi madre", admite. Ángel Cristo Jr. está convencido de que nunca se va a arrepentir de este paso que ha dado, es plenamente consciente de todo lo que está haciendo y diciendo.

Por otro lado, Ángel Cristo Jr. también ha revelado que el pasado verano le pidió ayuda a su madre para poder pagar a los abogados todo el proceso judicial por la custodia de su hija. "Le dije que hablara públicamente para que yo pudiera contar algo que no tenía nada que ver con esto. Obviamente, para conseguir dinero. Le he pedido ayuda y que contase algo que está pasando. Me divorcié en 2020 y sabe lo que estoy viviendo. Tengo una denuncia de violencia de género archivada. En 2023 me denuncia (su expareja) sin motivo aparente", argumenta sin poder entrar en detalles.

El invitado de 'De viernes' también ha explicado que Bárbara Rey ha intentado que no se sentara esta noche en el programa, pero considera que no va a ser capaz de pararle. "Ha enviado burofaxes, ha manipulado la información que le ha dado a la gente. Mucha gente confía en ella y cree a ciegas lo que dice. De alguna manera, ha intentado desacreditar mi verdad. He venido a contar mi vida. Hay cosas, obviamente, que ella como madre no le interesa que se sepan", insiste.

El mensaje envenenado de Ángel Cristo Jr. a su madre, Bárbara Rey

En su aparición, Ángel Cristo Jr. también ha aprovechado para advertir a su madre que va a ir hasta el final pues considera que se han hecho acusaciones muy graves. "No tengo miedo", asevera. Además, entiende que lo que está contando puede ser muy duro para su madre y su hermana, pero su objetivo sigue estando claro. "Están diciendo cosas que hoy en día pueden condenar a un hombre. Saben que tengo una hija y que me juego la custodia de mi hija", explica. "No voy a olvidar, puedo perdonar en algún momento. Si decido hablar es porque corto el cordón umbilical", sentencia. Sobre Sofía Cristo, el hijo de la vedette recalca que sigue muy orgulloso de ella y que la quiere mucho.