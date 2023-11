Ángel Cristo Jr. dice qué dineral llegó a gastar Bárbara Rey en una noche el bingo

Bárbara Rey negó en su día haber recibido 600 millones de pesetas. Aunque se dieron detalles sobre el supuesto acuerdo al que llegaron la exvedette y el Rey Juan Carlos, ella apenas habló de estos pagos. Se dieron detalles concretos en un libro, de hecho, se fijaron 100 millones de pesetas en un primer pago y 50 al año durante 10 años, lo que deja ver el dinero que pudo haber manejado la actriz en el pasado. Es justo ahora cuando todo este asunto vuelve a la palestra mediática y es que su hijo, Ángel Cristo Jr, ha concedido una entrevista en la que habla del emérito: "Mi madre chantajeó al Rey de España". Unas palabras incendiarias que ven la luz en '¡De viernes!', espacio de televisión en el que se podrán escuchar numerosas bombas. "La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. La he visto gastarse mucho dinero en el casino: desde 100 a 30.000 euros en una noche", explica él, dejando a todos sin palabras.

Bárbara Rey reconoció su problema con el juego en televisión

Bárbara Rey reconoció hace años haber sido adicta al juego. Un auténtico calvario repleto de sombras que durante un tiempo estuvo muy presente en su vida. "Con el juego estás completamente sola, estás en tu mundo y te crees que todo el monte es orégano. Yo mentiría si dijera que no soy adicta al juego", aseguró ella. Se refugió en el juego sin saber lo que podría llegar a perder, dinero que, según su hijo, se encontraba en su habitación de la casa de La Moraleja a vista de todos. Así lo refleja que incluso su hija lo utilizara para cubrir su problema con las drogas, la adicción que tantas veces ha tratado en los medios. Otro infierno que perturbó la familia de Bárbara Rey, pero que afortunadamente ya ha superado. "Desde los 13 años, mi hermana no tiene ni idea de lo que ocurre en esa casa porque está 24 horas drogada. Sacaba el dinero de la habitación de mi madre. En el cuarto de mi madre siempre había dinero en efectivo. Venía de unos pagos que le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey de España", dice él con rotundidad. No duda ni un instante acerca de ello, ya que dejó una huella imborrable en su memoria.

Las llamativas declaraciones de Bárbara Rey sobre su pasado

Aunque Bárbara Rey no ha aclarado cuánto dinero ha perdido en este juego de azar, sí que ha explicado que ha habido a muchas personas perderlo todo. Un durísima confesión que deja ver que no pudo abrir los ojos a tiempo. "Con el bingo en concreto he visto a personas perder propiedades y obsesionarse mucho. Yo he llegado a salir con el 'culo encuadrao' como se suele decir", espetó Bárbara en televisión. Será este viernes cuando este episodio y otros muchos se desgranarán la pequeña pantalla, siendo muchos los misiles que está previsto que se lancen.

La revista SEMANA puede confirmar que Ángel Cristo Jr, además, contará que él es el artífice de las fotos de su madre y el Rey Juan Carlos, unos carretes que en su día estuvieron en boca de todos.