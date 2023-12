Además de explicar la verdadera motivación de la "traición a su madre", Ángel Cristo Jr. se ha sentado en el plató de ‘¡De viernes!’ para responder a las duras críticas que ha recibido de algunos periodistas, colaboradores de televisión y amigos de su madre, desde que comenzó a emitirse la entrevista exclusiva en la que cuenta cómo ha sido su vida y desvelaba, por primera vez, los duros pasajes de su infancia. Además de otras exclusivas como la del chantaje de su madre, Bárbara Rey, al rey Juan Carlos I. El hijo de Bárbara Rey ha confesado no entender "como la defienden en algunos casos". Entre ellos, Chelo García Cortés, Carmen Borrego o Aurelio Manzano.

El montaje de Bárbara Rey "para joder" a María Teresa Campos

Especialmente crítico ha sido con la hija de María Teresa Campos, Carmen Borrego. Ángel Cristo Jr. no entiende el motivo por el que está defendiendo a Bárbara Rey. Y no ha dudado en enviarle un mensaje directamente dirigido a ella: "A Carmen Borrego lo único que le tengo que decir es que está defendiendo a mi madre y ella se ríe muchas veces de la situación que tuvo con Bigote. Ella realmente, lo ha dicho muchas veces, lo hizo con un objetivo, y el objetivo no creo que le guste a Carmen".

Tras esta afirmación tan contundente, el colaborador José Antonio León le ha pedido que si podía aclarar sus palabras, a lo que Ángel Cristo se ha mostrado más contundente que nunca al respecto: "Mi madre hizo el montaje con Bigote Arrocet por joder a María Teresa". Por ello, añadía sin pudor que "no entiende cómo Carmen Borrego defiende a su madre".

Carmen Borrego, muy crítica con Ángel Cristo Jr.

Recordemos que Carmen Borrego fue muy crítica con Ángel Cristo Jr. tras sus primeras declaraciones: “Hemos visto una versión de Ángel donde cuenta más o menos lo mismo, ahora sube de tono, cuenta lo del Rey y ahora dice que es quien le ha grabado y a una madre desnuda”, decía en 'Así es la vida'. “Tengo información, la conozco hace muchos años y él tampoco se lo ha hecho pasar bien a su familia. Y lo sabe”, añadía.

Y, aunque afirmaba no creer que su versión fuera falsa, quiso matizar que tiene “un contexto” en el que “él está incluido”: “Habla de lo que los demás hacían, no le oigo hablar de lo que hacía él, me gustaría oírlo”, concluía.