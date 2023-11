Ángel Cristo Jr. 'borra' los recuerdos junto a su madre: el último intento de llamada de Bárbara Rey a su hijo

Sofía Cristo se ha negado en rotundo a cargar contra su hermano. No ha podido evitar sentirse preocupada, negar su versión e incluso tenderle la mano: "Mi hermano necesita ayuda". Aunque tanto ella como su madre, Bárbara Rey, están sorprendidas con que Ángel Cristo Jr. haya roto su silencio en televisión, lo cierto es que ninguna de las dos hablará mal sobre él. Ni tampoco sobre su pasado. Lo que sí ha confirmado la joven en 'Espejo Público' es que intentó ponerse en contacto con él antes de descubrir su entrevista, unas llamadas a las que él jamás respondió.

Sofía Cristo y Bárbara Rey llamaron a Ángel para felicitar a su hija

Era el cumpleaños de su sobrina, la hija de Ángel, y trataron de hablar con ella a través de él. Sin embargo, no cogió su teléfono y no respondió a los mensajes. Solo unos días después su nombre empezó a circular por las redacciones y se empezaron a desgranar muchas de las bombas que él iba a contar de viva voz en televisión. Tal ha sido la grieta que ha hecho en su familia que Sofía ha reconocido haber bloqueado a su hermano y a su cuñada, producto del enfado. Un cabreo mutuo por el que el hijo del domador ha borrado de un plumazo todas las fotos que tenía junto a Sofía y Bárbara en sus redes sociales.

Ángel Cristo Jr. ha eliminado fotos muy significativas de su familia

De la noche a la mañana apenas quedan imágenes en su perfil de Instagram, donde hasta hace tan solo unos días presumía de familia. También se ha deshecho de sus declaraciones de amor y de los elogios que hacía continuamente hacia su madre, a quien aseguraba adorar. Ahora ya nada volverá a ser lo mismo entre ellos, una relación que el próximo viernes volverá a estar muy presente en primera línea mediática. Se emitirá entonces la segunda parte de la entrevista de Ángel Cristo Jr. en '¡De viernes!', donde se dice que podrían mostrarse fotografías de Bárbara y el emérito, otro bombazo que durante décadas generó muchísima expectación.

Sofía Cristo admite que su madre Bárbara Rey les ha ayudado a ella y su hermano económicamente

A pesar de que Sofía ha tratado de no cruzar la línea y no desvelar ciertos secretos, sí que ha reconocido que su madre les ha ayudado económicamente tanto ella como a su hermano cuando lo han necesitado. Llamadas de socorro a las que la vedette siempre reaccionó y que quién sabe si Bárbara ha querido cortar de raíz. "Mi madre siempre le ha ayudado económicamente. Yo ya llevo mucho tiempo sin necesitarla. Si es algo recurrente se puede llevar a cansar. Mi madre no es Rockefeller. Siempre nos hemos ayudado. Económica o emocionalmente. Cada uno tiene su vida. Intento darle los menos problemas posibles...Tengo la capacidad y las herramientas para no darle problemas", espetaba en el programa de Antena 3.

Era Bárbara Rey la que entraba por teléfono para apoyar a su hija y recordarle "lo importante que era en su vida". Eso sí, hay algo que le preocupa por encima de todo y es el impacto que puede tener ahora su entrevista en su propia vida. "Van a hacer mucho daño a mi hijo, es el dolor más grande. Mi hijo es muy frágil y débil, no tiene la fortaleza que tenemos Sofía y yo. Ya no voy a poder protegerle, que Dios le proteja", decía con un hilo de voz.

Ángel Cristo Jr. no tiene miedo al qué dirán y se reafirma en cada una de sus palabras. Una larguísima conversación de más de ocho horas de duración que ha cautivado al 14 % de la audiencia y que mantiene expectante a los espectadores.