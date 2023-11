Ángel Cristo Jr recuerda el infierno con las drogas de Sofía Cristo y carga contra Bárbara Rey

"Lo que me han hecho a mí no se le puede hacer a un hijo", ha confesado Ángel Cristo Jr durante una estremecedora entrevista emitida en el estreno del nuevo programa de Telecinco, 'De Viernes'. Un testimonio cargado de crudeza en el que ha recordado una infancia marcada por los maltratos que recibía su madre, la adicción de su padre a las drogas y unas responsabilidades que pronto tuvo que asumir, entre ellas, velar por su hermana, Sofía Cristo.

"Desde los 13 años mi hermana no tiene ni idea de lo que pasaba en casa porque está 24 horas drogada. Mi madre me responsabiliza de eso. Yo veía cómo mi hermana se destrozaba la vida, se rodeaba de gentuza y mi madre no hacía nada. A consecuencia de aquello mi hermana se enemistaba conmigo. No se pueden dar esas discusiones de drogas entre un hermano de 15 años y una hermana de 13". Ángel Cristo Jr ha reconocido que quiere mucho a su hermana y celebra que haya salido de ese infierno. "Estoy feliz de verla bien y de verla recuperada. Aquello creó un conflicto entre nosotros que nunca tuvo que existir".

Ángel Cristo Jr. acusa a su madre de no haber estado a la altura con el problema de Sofía Cristo

La complicada adolescencia de Sofía Cristo la sufrió muy de cerca su hermano. "Mi hermana con 15 años salía con gente de 20-30 años de un jueves a un domingo. La pregunta no es dónde estaba mi hermana, la pregunta es: ¿Dónde estaba mi madre? Ella gastaba miles de euros en drogas al mes. No lo digo yo, lo dice ella".

El entrevistado se ha pronunciado en cómo Sofía Cristo lograba el dinero para su adicción. "Lo sacaba de la habitación de mi madre. El dinero procedía a veces del trabajo, y también de otros tipos de trabajo. Ese dinero procedía de unos pagos que se le hacían a mi madre por el chantaje al Rey de España". Ángel Cristo Jr ha reconocido que aquella realidad superó a su madre y no estuvo a la altura. Unas duras declaraciones para Bárbara Rey que han coincidido con el día en el que ha muerto su hermano.

Ángel Cristo Jr ha cargado contra su progenitora: "Es tu madre y la tienes que perdonar. Hay que ser buen hijo. Siempre he estado condicionado. Ella tenía una dependencia excesiva en mí. Yo no tuve infancia ni adolescencia. Me cargaba de responsabilidades". Este testimonio, que dará mucho que hablar, nos deja un sinfín de titulares como el siguiente: "Lo que me han hecho a mí no se le puede hacer a un hijo".