La guerra entre Ángel Cristo Jr. y su madre, Bárbara Rey, no ha hecho más que comenzar. Mientras la exvedette se siente "devastada" por todo lo que ha contado su hijo sobre su infancia, él deja a un lado la polémica para disfrutar de un plan de lo más navideño junto a su chica. El hijo de Rey y Ángel Cristo se ha escapado el circo (imposible un plan más significativo) en plena tormenta familiar y no ha dudado en compartirlo en redes sociales, retomando así su actividad después de todo lo sucedido con su madre.

Vídeo: Europa Press

La pareja acudía este sábado, 16 de diciembre, a la actuación del Gran Circo Quirós en Madrid, tras la cual posaban junto a los artistas a la salida del circo. "Gracias por todo, familia", escribía Ángel Cristo Jr. en su perfil social de Instagram después de disfrutar de la función. Una salida que ha sido muy aplaudida por sus seguidores, que aseguran que "ya es hora de que vuelvas a sonreír". Y es que no están siendo días fáciles para el hermano de Sofía Cristo.

Hace unas semanas saltaba la bomba cuando decidía ponerse en el foco para hablar públicamente en televisión sobre su infancia, desvelar algunos de los secretos mejor guardados de Bárbara Rey y su familia, contar los supuestos chantajes al rey Juan Carlos, narrar su dura infancia y hasta el supuesto maltrato psicológico que sufrió cuando era un niño. Unas declaraciones que abrieron una guerra con su madre y su hermana, que no han dudado en poner todo este asunto en manos de la justicia. "Yo lo he dicho todo en el programa si lo ven de principio a fin lo tienen todo claro", ha recordado el hijo de la exvedette.

Ahora que la exvedette ha tomado la determinación de emprender acciones legales contra su hijo, la situación se ha vuelto mucho más turbia. La actriz y presentadora se siente víctima de todo este escándalo y"dice que se están cebando con ella. Se siente maltratada por toda esa gente. Lo único que quiere es que su hijo deje de decir mentiras", explicaba Kike Calleja en televisión. Incluso ha llegado a afirmar que su hijo "ha muerto para ella".

Cómo ha reaccionado Ángel Cristo Jr. a la demanda de su madre

Aunque ha asegurado que todavía no le ha llegado ningún tipo de demanda, parece tener la conciencia tranquila: "Yo no tengo ningún problema en sentarme ante un juez con mi madre. Yo estoy contando mi vida. Si ella quiere demandarme y quiere quitarme el dinero, allá con su conciencia. Ella sabe por qué estoy haciendo todo esto. La diferencia entre ella y yo es que yo sé vivir con un sueldo de mil euros. Ahora tengo a Ana y somos un equipo", argumentaba en su última intervención televisiva. Ha querido dejar claro que él tan solo se está limitando a contar "lo que he vivido" y no tiene ningún tipo de problema con que lo sienten en un banquillo "porque tengo pruebas de todo lo que he contado".

Eso sí, el hijo de Ángel Cristo ha confesado que esta "amenaza" de demanda, le ha dolido profundamente: "En especial lo que más me ha dolido son las amenazas de demanda. Supongo que lo que quiere es limpiar su nombre y por algún tema económico", admitía.

Son un equipo y así lo demuestran en cada intervención televisiva. Su chica, Ana Hermida, se ha convertido en su gran apoyo y no duda en acompañarle cada vez que quiere contar nuevos detalles de su vida o defender su postura. Además, también ha dado la cara y ha hablado abiertamente en televisión sobre su relación con Bárbara para defender a Ángel, contando uno de los episodios más complicados que han vivido juntos. "Estábamos en Marbella, en la casa de ella, y fue la primera vez que yo vi a Ángel como si fuere un niño de ocho años, desesperado, explicándose, temblando como un niño", narraba. Ana asegura que fue el peor verano de su vida porque llegó a temer por la vida de Ángel: "Después de los que pasó con María (la madre de su hija) yo pasé miedo, lo vi demasiado mal, él me decía que no sabía cuánto iba a estar aquí, pero que España tenía que saber quién es realmente Bárbara Rey y su hija conocer todo lo que él vivió".