Ángel Cristo Jr sentencia con un significativo proverbio tras la tormenta por su entrevista

La estremecedora entrevista de Ángel Cristo Jr en el nuevo programa de Telecinco, 'De Viernes', sigue coleando en los platós de televisión. El hijo de Bárbara Rey habló de una infancia complicada y cargó duramente contra la vedette. "Lo que me han hecho a mí no se le puede hacer a un hijo". Las reacciones han sido inmediatas, entre ellas, la de su madre quien está "muy preocupada" por su hijo. En medio del tsunami mediático, el protagonista ha vuelto a pronunciarse y ha recurrido a un significativo proverbio.

Ángel Cristo Jr ha compartido en sus historias de Instagram el Proverbio 10:9 que dice lo siguiente: "El que camina en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto". Unas palabras que dejan patente que no se arrepiente de su entrevista, todo lo contrario, reafirma su verdad. Parece ser consciente del revuelo mediático que ha generado su demoledora entrevista que verá la segunda parte el próximo viernes. Además de este proverbio ha compartido distintas imágenes junto a su pareja, su gran apoyo en este momento, en actitud cómplice y muy sonriente. Una publicación donde se muestra tranquilo, totalmente ajeno a la polémica.

Las reacciones de Bárbara Rey y Sofía Cristo a la entrevista de Ángel Cristo Jr

La artista atraviesa un momento delicado a nivel familiar que coincide con el reciente fallecimiento de su hermano. Un duro golpe que le ha hecho volver a su localidad natal, Totana, Murcia. Desde allí reaccionaba a la entrevista de Ángel Cristo Jr. "Yo adoro a mis dos hijos, pero Sofía lo está pasando muy mal. Me quiere con locura y cualquier cosa que a mí me pueda hacer daño a ella le afecta muchísimo. Tenemos la costumbre de protegernos", afirmaba. Asimismo, subrayaba tener "la conciencia tranquila" y reconocía que enfrentarse a esto estaba siendo complicado. "¿Cómo me va a sentar? Es mi hijo y para mí ellos han sido lo más importante siempre. No he rehecho ni siquiera mi vida por ellos".

Mientras que Sofía Cristo ha querido lanzar un mensaje de apoyo al gran pilar de su vida. "Tengo una madre increíble, maravillosa y que nos ha dado absolutamente todo. No solo a nivel material, sino a nivel cariño y todo. Se ha dejado la piel por nosotros. Lo más grande de mi vida. Te amo con todas mis fuerzas". La DJ evitaba manifestarse sobre las incendiarias declaraciones de su hermano. "No he visto la entrevista, pero no voy a hablar de lo que ha dicho o lo que ha dejado de decir". No descartaba emprender medidas legales: "Si en algún momento tengo que tomar alguna determinación, será donde tenga que ser".