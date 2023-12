Ángel Cristo Jr. desmiente a Bárbara Rey: "Mi madre no tiene buena relación con mi exmujer"

Ángel Cristo Jr. vuelve a la carga. Después de que Bárbara Rey contara que mantiene una buena relación con su exnuera y su nieta, él ha querido desmentir de forma tajante sus declaraciones. "Mi exmujer jamás ha querido relacionarse con mi familia, ni ella, ni su familia. Mi exmujer no ha permitido que mi madre viniera al bautizo de mi hija, ni a nuestra boda".

Incluso ha contado que la relación era tan distante que tenía que llevar a su hija a un conocido centro comercial de la capital para que viera a su nieta. "A la familia de mi exmujer no le gusta el mundo al que pertenecemos. Mi madre no tiene buena relación con mi exmujer. Lo dice para quedar bien". Insistía en que su madre y su hija no se ven de forma frecuente y que su expareja en ocasiones evita coger el teléfono a Bárbara Rey.

Ángel Cristo Jr. lanza una advertencia: "He contado una cuarta parte"

Bárbara Rey ha tomado una importante determinación y emprende acciones legales contra su hijo. Algo a lo que Ángel Cristo Jr. no teme. "No se han puesto en contacto conmigo. No tengo ningún miedo a la demanda de mi madre. Ha sido una semana muy larga y he dormido muy poco". Sin embargo, no oculta que este hecho es lo que más le ha afectado. "En especial lo que más me ha dolido son las amenazas de demanda. Supongo que lo que quiere es limpiar su nombre y por algún tema económico".

"Yo no tengo ningún problema en sentarme ante un juez con mi madre. Yo estoy contando mi vida. Si ella quiere demandarme y quiere quitarme el dinero, allá con su conciencia. Ella sabe por qué estoy haciendo todo esto. La diferencia entre ella y yo es que yo sé vivir con un sueldo de mil euros. Ahora tengo a Ana y somos un equipo". Además, ha recalcado que guarda muchos secretos. "He contado una cuarta parte. Quedan cosas que contar".

Respecto a su hermana, Sofía Cristo, ha subrayado que siempre ha intentado protegerla. "Yo era un niño intentando cuidar de una adicta. Seguro que cometí muchos errores e hice cosas que no debería hacer, pero lo hice lo mejor posible. Yo entiendo que ella defienda a mi madre, pero debería ponerse en mi lugar y darse cuenta de lo que he vivido. Ella muchas veces ha estado ausente".

La reciente respuesta de Bárbara Rey quien reconocía que su hijo "había muerto" para ella ha dejado indiferente a Ángel Cristo Jr. "Mi madre me ha dicho muchas veces y hace mucho tiempo que estaba muerto. Ella siempre va a ser mi madre, pero quiero hacer mi vida alejada de ella".