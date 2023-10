Aneth, muy dolida: "Fue mi decisión no ver casarse a Isa Pantoja"

Este viernes, 13 de octubre, Isa Pantoja y Asraf Beno se daban el "sí, quiero". Los ya marido y mujer están disfrutando de este momento tan dulce, aunque también tendrán que hacer frente a la polémica expulsión de Aneth de su boda. La examiga de la joven se pronunciaba en redes sociales horas después de que se conociese el bochornoso momento. Ahora, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha reaparecido en 'Fiesta' negando que los novios le invitaran a irse de la enlace.

Aneth se lleva las manos a la cabeza y reconoce que no entiende que se estén diciendo "mentiras y cosas inciertas" sobre su aparición en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. "Estoy dolida, rota, cómo se me va a ocurrir exponer a gente que yo quiere", cuenta entre lágrimas y niega que se le expulsara del enlace de su amiga. Revela que un día antes de que se dieran el "sí, quiero" tuvieron una conversación telefónica en donde le decía a la hija de Isabel Pantoja que disfrutara de su día. Entonces, la gran protagonista le respondía que ella tenía que estar en su día más especial.

Aneth y Emma García han vivido un momento tenso entre ambas. En concreto, la amiga de Isa Pantoja le pedía a la presentadora que no pusiera las manos en el fuego por nadie, refiriéndose así al testimonio que había compartido Marisa Martín Blázquez sobre la boda. "Pongo las manos donde quiera, que ya soy mayorcita", decía la presentadora. Minutos después, más tranquila, la exconcursante de 'Supervivientes' volvía a hacer hincapié en que "fue mi decisión no ver casarse a mi amiga". La periodista, que se dio por aludida, interrumpía su testimonio para dejar claro que mantenía su versión de los hechos. "Estás tergiversando la realidad. Yo vi como Sonia (la representante) te dijo que abandonaras la boda", recalcaba.

Aneth cree estar siendo víctima de un plan

La joven considera que se ha orquestado un plan para acabar con ella y deja claro que en la vida se le ocurriría hablar mal de Isa Pantoja. "Es mi amiga, confío tanto en ella y las cosas que hemos vivido juntas. Me duelen muchas cosas que ha dejado que pasen. Estoy segura que no ha sido ella. En algún momento nos sentaremos tranquilas, hay mucha gente que la calienta", argumenta con cierto nerviosismo. Es entonces cuando Aneth señala a la representante de la colaboradora de televisión de ser la culpable de haberlas separado. La que fuera concursante de 'Supervivientes' hace hincapié en que nadie le dijo que no estaba invitada a la boda y niega que un equipo de seguridad la acompañara a la salida de la hacienda Al-Baraka. "Isa Pantoja no me dijo que no fuera a la boda. En el momento en el que entras con el coche hay un control. ¿Quién entra en la boda si no estás en la lista? Es ilógico que yo vaya a arriesgarme. Me gustaría que alguien me dijera si vio a alguien de seguridad que me acompañara. La persona (representante de Isa) que me dijo que me quedara en la ceremonia porque me iba a arrepentir si no lo hacía. Le rogué a mi marido que me quería ir, esperé mi Uber como una señora", insiste.