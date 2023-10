La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno no ha estado exenta de polémica. Tras cinco años de noviazgo, la pareja se ha casado en la finca Al-Baraka, ubicada entre los municipios sevillanos de Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas. El momento "tierra trágame" se produjo antes de la ceremonia cuando Aneth Acosta, examiga de la novia, se personó sin estar invitada. Un episodio bochornoso en el que tuvo que intervenir la representante de la hija de Isabel Pantoja.

"Un grupo de seguridad del evento les dijo a Aneth y a su marido que salieran de la fiesta", explicaba una de las invitadas al enlace, Marisa Martín Blázquez, en 'Fiesta'. Este instante tenso se produjo antes de que se celebrase la ceremonia. La representante de Isa tuvo que mediar en el conflicto y le dijo que ya había sido avisada unos días antes de que no estaba invitada. Aneth se opuso en un primer momento: "Yo he venido porque ya tengo el hotel y no voy a dejara de asistir".

Isa Pantoja intervino en esta polémica durante su boda con Asraf

La novia fue quien tomó la firme decisión de que Aneth debía ser expulsada del enlace. Sin embargo, le permitió quedarse a la parte de la ceremonia aludiendo a que ya estaba en la finca. Según los diversos invitados, Aneth se mostró muy enfadada y se atrevió a decir que si era expulsada iba a montar un escándalo. Finalmente, el equipo de seguridad de la boda acompañó a la examiga de la novia a la salida de la finca.

El motivo principal de la expulsión de Aneth es porque Isa Pantoja se ha sentido traicionada. Supuestamente ella ha filtrado información a la prensa durante mucho tiempo. "Hemos descubierto que tú eres el topo y no estás invitada", le dijeron antes de que se iniciase la boda. Distintas personas de la confianza de Isa Pantoja le han dicho que era la encargada de filtrar información a ciertos programas de televisión. Durante años, Aneth e Isa Pantoja han sido amigas íntimas. La peruana fue concursante de 'Supervivientes 2019' convirtiéndose en una de las más polémicas de la edición.