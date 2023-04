Dicen que veinte años no son nada, pero para Andrés Morales (41) y Lucas González (40), conocidos como Andy y Lucas, es toda una vida. Mucho ha llovido desde que canturreaban por los pasillos del colegio Manuel de Falla, en Cádiz, para luego formar un grupo musical en el instituto y años más tarde, en 2003, convertirse en dúo. Y es que, en este tiempo, han evolucionado juntos como artistas y como personas, sin dejar de cantarle al amor y al desamor, que de ambas cosas también saben.

Tras separarse de la madre de su hijo, Lucas mantiene una relación desde hace tres años con una joven junto a la que reside en un pueblo de Toledo. En cuanto a Andy, después de su complicado divorcio de la madre de su hijo, que desveló él mismo el año pasado a SEMANA, ahora nos confiesa que ha abierto las puertas al amor gracias a una joven llamada Clara, junto a la que acudió a esta entrevista y con quien demostró tener una gran complicidad. A juzgar por sus bromas, sus cantes y sus bailes, damos fe de que Andy y Lucas están felices e ilusionados con su vida y con su nuevo proyecto, su disco recopilatorio ‘20 años en más de 20 canciones’, en el que repasan sus dos décadas de carrera.

¿Qué supone este nuevo disco para vosotros?

LUCAS: Una tremenda alegría. Ni en nuestros mejores sueños podíamos pensar que nos saliesen las cosas así, que íbamos a durar tanto tiempo y que el público nos iba a seguir queriendo tanto.

¿Cómo ha sido la selección de los temas del disco?

ANDY: En principio la idea era elegir los 12 mejores, pero se fue engordando la historia por colaboraciones con compañeros y, al final, son 24 temas, dos de ellos nuevos.

"Si nos enfadamos alguna vez, reseteamos y ya está. Nos queremos y somos familia", asegura Lucas

Colaboran artistas importantes, como Los Rebujitos, María Toledo y Álex Ubago. ¿Cómo los elegisteis?

A. Lucas escribió por Instagram a todo Cristo y los que se animaron son los que han grabado, aunque también hay amigos nuestros.

¿Cuál es el secreto para mantenerse juntos tras 20 años?

L. Entendernos bien, tener paciencia, saber que este es nuestro trabajo y que nos queremos y somos una familia. Si nos enfadamos alguna vez, reseteamos y ya está. Si las peleas fueran constantes, no podríamos llevar juntos 20 años. Esto, al fin y al cabo, es un hoy por ti mañana por mí. Yo le digo muchas veces a Andy: “Quillo, si al final todas las cosas que me dices, te pasan a ti”.

¿En los malos momentos es cuando más habéis notado la ayuda del otro?

A. Sí, cuando he tenido problemas, siempre he podido contar con Lucas. Es más, cuando peor nos ha ido, tanto en lo personal como en lo profesional, es cuando más unidos hemos estado, y creo que eso es una de las cosas por las que seguimos juntos. Podemos discutir por cualquier tontería, pero cuando hay algo de peso, siempre está el uno al lado del otro.

Andy, el año pasado confesaste a SEMANA que, tras tu complicado divorcio, ya no creías en el amor. Pero parece que Cupido ha vuelto a hacer de las suyas...

A. (Risas) Voy poco a poco. Clara, la chica con la que salgo desde hace un año, es muy buena persona, tiene mucha paciencia y ahí estamos… Pero las heridas profundas no se curan de la noche al día. Aunque estoy mucho mejor, prefiero ser cauto.

Lucas, tú tienes una relación desde hace tiempo, ¿verdad?

L. Sí, llevo unos tres años con una chica y estoy muy feliz.

¿Soléis hacer planes juntos fuera del trabajo?

L. No mucho, porque nos vemos tanto… Además, Andy vive en Cádiz y yo, en Yeles, al lado de Illescas (Toledo).

¿Vuestros hijos, de cuatro años, también llamados Andy y Lucas, tienen relación?

L. Cuando las madres, que tienen buena relación entre ellas, quedan y les llevan para que se vean. Eso es bonito.

¿Les veis aire de artistas?

L. El mío no sé lo que será el día de mañana, pero esto le gusta muchísimo. Está siempre con la guitarra. Se hace conciertos enteros él solo con los aplausos y todo (risas).

A. A mi niño no le veo todavía lanzado, aunque lo tiene porque cuando canta, con cuatro años, afina… En cuanto a mi niña, de 16 años, baila muy bien, pero lo ha tenido que dejar por los estudios. No ha salido a mí, es muy responsable. Ha sacado todo sobresaliente y un notable y se disculpó por ello. Yo le dije: “¿Me vas a pedir perdón a mí que no he sacado un notable en mi vida?” (risas).

¿Y os gustaría que siguieran vuestros pasos?

L. No, es muy duro. Llegan 20 contados. Si es feliz, que lo haga, pero me da mucho miedo lo que conlleva todo esto.

A. Que cantara por afición sí, pero que se dedicara a esto no. Hay que tener talento, pero también suerte y hay que aguantar a mucho trepa. Todo el mundo quiere ganar mucho sin hacer nada.

L. Yo también creo que se han perdido un poco los códigos. Hay poca seriedad.

Andy tiene dos hijos, Claudia (16) y Andy (4), fruto de dos relaciones, y Lucas, al pequeño Lucas (4).

¿Vosotros creéis que sois iguales o complementarios?

A. Complementarios. Tenemos muchas cosas en las que nos parecemos, pero cada uno las ejecuta de diferente manera. La meta es la misma, pero él a lo mejor ve un camino y yo, otro.

Sois amigos desde el cole…

L. Desde la EGB. Él salía en la agrupación carnavalera y yo, que era un fan de los carnavales en la sombra, le escuchaba cantar por los pasillos de nuestro cole. Y luego, cuando coincidimos en el instituto, se me ocurrió montar un grupo.

A. Éramos cuatro porque Lucas todavía no se desenvolvía con la guitarra y metimos a dos amigos que la sabían tocar. Luego cada uno cogió su camino, nos quedamos los dos solos y, a los pocos meses, empezó a funcionar todo.

Confió en vosotros nada menos que Alejo Stivel.

L. La maqueta llegó a la persona que le tenía que llegar gracias a mi hermano, que trabajaba en un hotel en Cádiz. Esta fue pasando de mano en mano y acabamos firmando por BMG y nos produjo Alejo Stivel, que convertía en estrellas lo que tocaba.

¿En vuestras canciones hay mucho de autobiográfico?

L. Al principio, sí, pero son tantas canciones que la temática se queda corta. Hemos hecho muchos temas sociales y muy de la calle.

¿Cuál es vuestra canción favorita?

L. ‘Por ella’.

A. ‘Abuelos’. Se la compuse a mis abuelos, que han sido como mis padres, y es la que más me hace sentir.

Habéis llegado a tocar en Naciones Unidas...

L. Sí, fue único. Y, recientemente, en la plaza de Cibeles de Madrid. Ver la Gran Vía llena de gente fue impresionante.

¿Qué os queda por hacer?

A. Yo tengo ganas de seguir con lo que estamos haciendo en América. En España no es que nos vaya mal para nada, pero es verdad que triunfar allí ayuda mucho. Cuando regresas, lo tienes más fácil.

L. Nos hemos llevado sorpresas muy gratas en Nueva York, Miami, Perú... Nosotros también estamos haciendo marca España. Vamos a cruzar los dedos para cuando volvamos en noviembre.

¿Tenéis previsto sacar un disco con canciones nuevas

A. Lo normal sería sacar un nuevo disco con canciones inéditas, porque el actual es por la celebración de nuestros 20 años de carrera.

Y para finalizar, ¿después de 20 años habéis conseguido por fin que la gente sepa quién es Andy y quién es Lucas?

A. ¡¡Eso es una guerra perdida!! Cuando me lo preguntan, yo digo: “No te preocupes, tú llámame como quieras” (risas).