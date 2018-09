2 La reacción de Andy y Lucas a su queja

Lucas González ha utilizado su perfil de Twitter para responder al comunicado de los padres de Gabriel. Asegura que lo hizo para que “la causa no muriera”, pero que su intención no era “aprovecharse de la causa”. “Lo único que pretendíamos Andy y yo era que la causa no muriera”, reitera, asegurando que “soy padre y si a mi hijo le pasa lo que le ha pasado a Gabriel, que todos los grupos de España saquen una camiseta con la imagen de mi hijo para que se haga justicia ya”.