Andreu Buenafuente está de enhorabuena. El presentador de televisión ha vuelto por fin al trabajo después de tener que estar de baja durante dos semanas por tener someterse a una operación de espalda. El encargado de anunciar su vuelta al plató de su programa, ‘Late Motiv’, ha sido él mismo a través de su Instagram.

«Personas: Vuelvo al curro!!! Gracias al equipo médico, a mis compañeros de @latemotivcero a todos los que me mostraron su apoyo. Espalda bien, pierna en su sitio y cabeza como siempre. Nos vemos esta noche!!!!», escribía junto a una divertida imagen que titulaba como «la recuperación».

En el primer programa que ha hecho tras su vuelta al plató de su programa, Andreu explicaba: «Lo he pasado muy mal, ya sabéis que he tenido una operación de espalda. Decían que era poca cosa, pero lo he pasado mal. Ya estoy mejor y he vuelto en forma. Estoy como siempre, he entrado perfecto. Después de los Goya, me incorporo al Circo del Sol», bromeaba.

Hace apenas dos semanas anunciaba que «Me tomo dos semanitas para una pequeña operación de espalda y vuelvo como nuevo. Gracias al equipo por coger las riendas. No olvidéis que os estaré viendo. SAMANTÉ para todos y para mi», escribía el cómico en sus redes sociales antes de la operación.

Quedan apenas unas semanas para que lo veamos un año más junto a su mujer, Silvia Abril, en Málaga, presentando la gala de los Goya.