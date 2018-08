Fue en el mercado londinense de Portobello a finales de diciembre del año pasado cuando los vimos juntos por primera vez, y está claro que desde entonces no se han separado. Andrés Velencoso y Luz Cipriota han decidido dar un paso más en su relación e irse a vivir juntos. ¿Y cómo lo sabemos? Su perro Herry es el que lo ha desvelado…

“Quienes mas me conocen saben que nunca tuve mascota y no deben poder creer esta foto. Ya mas de grande entre trabajos con jornadas tan largas y viajes prolongados, tampoco era el mejor panorama para intentarlo y casi que prefería no acercarme. Hace una semana que convivo con Herry y por primera vez siento el amor y la compañía incondicional que puede darte un perro” escribió Luz Cipriota junto a la fotografía. De esta forma la actriz confirma que está compartiendo hogar con Andrés Velencoso, aunque no sabemos si solo por vacaciones.