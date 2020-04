Hace dos semanas vio la luz el extraño vínculo que mantenían Antonio Tejado y Andrea de ‘La isla de las tentaciones’. El colaborador comentaba algunas de las instantáneas que compartía la joven en sus redes sociales y estos comentarios hicieron disparar las alarmas entre sus seguidores, pues se percibía en ellos una sospechosa complicidad. «Nena que acabe esto ya y tertulia y cena», escribía el contertulio, a lo que ella respondía «qué ganitas de ir a Sevilla ya» o «en nada estamos en la playita amore» a lo que Andrea decía «ojalá pronto». Su cruce de mensajes acaparó todas las miradas, más aún si se tiene en cuenta que el sevillano había pedido matrimonio a Marina hace unos meses. La joven tiene un canal en MTMAD, plataforma de Mediaset, donde se ha confesado abiertamente sobre qué le une al sobrino de María del Monte, despejando así todas las dudas que existen en torno a esta historia.

Según ha dicho Andrea, no les une nada más que una mera amistad. Todavía no se conocen en persona y su contacto se reduce a la Red, al menos hasta la fecha. Ha alabado su amabilidad y simpatía, pero ninguno ha dado un paso más allá. «Es muy simpático también, pero ya está (…) No he empezado ni con él ni con nadie ahora mismo», ha comentado. Pero, ¿se lo plantea? Ella lo ha negado de forma tajante. «Empezamos a hablar hace una semana, tenemos buena relación, nos llevamos bien y me cae bien, pero sin más. De ahí a tener una relación hay una línea muy ancha que nunca se va a cruzar. Quería aclarar eso, que nos conocemos de redes sociales, de haber hablado poco y nos llevamos bien», ha explicado.

Ambos viven en ciudades diferentes, por lo que ha sido imposible conocerse. Además, Andrea ha destacado que no tiene intención de comenzar ninguna relación sentimental, dados sus últimas rupturas sentimentales. «Simplemente tengo que decir que yo no salgo de una para meterme en otra, que además no es verdad”, ha confesado. Y es que la influencer tras romper con Ismael comenzó con el tentador Óscar con quien su romance tampoco llegó a buen puerto. La unión de ellos ha sido muy comentada durante los últimos días por sus propios seguidores quienes habían sido testigo de su supuesto tonteo, pero, según los propios protagonistas, no habría sucedido nada entre ellos.

Las confesiones de Andrea en su canal

Andrea Gasca ha asegurado en MTMAD que está perfectamente sola y que no echa de menos la compañía de un hombre a su lado. De hecho, sus ex tan solo están en su mente a la hora de mostrar su descontento con los hombres, pero en sí no desearía volver con ellos. “Yo soy de las que estoy dos o tres días y se me pasa. No soy de estar meses y meses con el corazón partido. De hecho, yo creo que nunca me han roto el corazón”, una polémica confesión que muchos de sus seguidores han encontrado una explicación clara y es que suele ser ella la que rompe el corazón de sus parejas, como así ha mostrado al menos en televisión. “Yo no voy a estar llorando un año, ni un mes… ni casi dos semanas por una persona”, asegura.

El sexo no es un tema tabú para ella

Eso sí, no en todos los aspectos no echa de menos a los hombres en su vida, porque el sexo siempre es un plus que le otorga felicidad y placer a su rutina, pero desde hace meses ha renunciado a esta parcela de su vida. Sin embargo, aunque confiesa que ha tonteado con algunos chicos por las redes sociales desde que terminase el programa y su última relación con Óscar, el pretendiente que le ayudó a que se olvidara de Ismael, ninguno ha logrado que sienta esas mariposas en el estómago que le haga dar el siguiente paso de intimar más con ellos.

“Soy una persona pasional cuando alguien me gusta bastante. No soy de acostarme con uno cada fin de semana. De hecho, os podía decir nombre, apellido y casi el orden de los chicos con los que he estado. Me tiene que gustar y atraer mucho. ¿Y cuándo fue la última vez que tuve relaciones sexuales? Pues casi que el año pasado”, confesaba Andrea que, echando cuentas, al menos suman ya cuatro meses sin intimar con un hombre.