Andrea Prat celebra su regreso a casa con su recién nacida Gala. Tras dar a luz, la periodista y su esposo, Jacobo Millán, han abandonado la clínica donde se encontraban. La pareja está muy contenta y ha posado, con la pequeña entre los brazos, ajena al bullicio y a la alegría que su llegada ha provocado en su familia. Ella misma lo ha anunciado a través de sus redes sociales, donde tiene más de 6.800 seguidores.

Alejandra Prat: "Felicidad"

Al llegar a casa, Gala fue recibida por sus hermanos, Mauro y Hugo, quienes con seis y cinco años respectivamente, ya habían tenido la oportunidad de conocer a su hermana pequeña en el hospital. Ese primer encuentro ha sido amor a primera vista, ya que ambos hermanos no dejan de mimar y cuidar a la nueva integrante de la familia. Por su parte, Andrea sólo piensa en disfrutar de su pequeña Gala tras un embarazo en el que ha sufrido algunas dificultades.

Andrea, hermana pequeña del presentador Joaquín Prat, quiso recordar este momento tan especial. Por ello, en su perfil público de sus redes sociales ha compartido una imagen donde se puede ver a toda la familia reunida con el comentario "Familia numerosa" y tres corazones. Uno de color rojo, otro de color azul y, el último, de color amarillo. No han tardado en escribirle muchos comentarios y también ha recibido más de 740 'Likes'. Patricia Pardo y Elsa Anka han sido solo algunas de las caras conocidas de la tele que le han deseado lo mejor en este momento tan especial para Andrea. Su hermana mayor, Alejandra, escrito tan solo una palabra: "Felicidad".

Dificultades en el embarazo

La llegada de Gala es aún más especial debido a las complicaciones que Andrea ha debido superar desde el principio del embarazo. "Un hematoma intrauterino que puso en riesgo el embarazo y a mí me ha tenido fuera de juego. Poco a poco la situación va mejorando y el hematoma no ha seguido creciendo, así que ahora no queda otra que hacer vida muy tranquila y seguir guardando reposo, con la esperanza de volver a la normalidad lo antes posible", ha explicado en sus redes sociales.

No obstante, Andrea es símbolo de resiliencia. Cabe recordar que en el verano de 2020 fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Esta experiencia transformó su vida y reforzó su perspectiva sobre lo que realmente importa. “Me prometí aprovechar cada momento. Son cosas que se nos olvidan, pero ahora solo pienso en estar con los míos y en transmitir el valor de las cosas que realmente son importantes”, declaró en una entrevista en ¡HOLA!

1 de 3 Andrea con su madre, Marianne Sandberg 2 de 3 Alejandra Prat es hermana de Andrea. 3 de 3 Marianne Sandberg con sus cuatro hijos. Joaquín, Alejandra, Federico y Andrea.