14 ¿Por qué no han ido?

Tanto Raquel como Anabel alegaron tener un compromiso que no les permitió ir a la despedida de su amiga. Un evento familiar y parece que muy íntimo, dado que en sus redes sociales no hay rastro del lugar al que acudieron. Una fecha, la del domingo, muy concurrida para las sevillanas, que eligieron no ir a la fiesta de Belén Esteban.