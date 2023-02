Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya han firmado el divorcio

El deportista ha confirmado que hace unas semanas firmó los papeles de divorcio y ya no tiene nada que le una a la sobrina de Isabel Pantoja.

Cuatro meses después de darse el "sí, quiero" en una boda que cautivó a todos, Anabel Pantoja anunciaba su separación de Omar Sánchez. Una ruptura que pilló a todos por sorpresa menos a los novios, quienes reconocieron que no pasaron por el altar estando al 100%. Desde entonces, la influencer y el deportista han vivido muchas idas y venidas. Pero lo suyo ya es cosa del pasado puesto que han firmado ya, por fin, los papeles de divorcio.

Omar Sánchez confirmaba este viernes en el 'Deluxe' que ya estaba divorciado de Anabel Pantoja, aunque no especificaba la fecha en la que se había producido la firma. "No tenemos nada en común", insistía. El que fuera concursante de 'Supervivientes' también dejaba claro que no se arrepentía de haber pasado por el altar con la sobrina de Isabel Pantoja puesto que ambos estaban convencidos de lo que estaban haciendo.

En su intervención en el programa de Telecinco, Omar Sánchez explicaba que la aparición de ambos en televisión, y más en concreto su participación en el reality de aventuras de la cadena, supuso un antes y un después en su relación. Eso sí, tampoco se arrepiente de haberse tirado del helicóptero: "Las cosas pasan por algo". De la misma forma, el surfista tiene muy claro que no volvería con su ya exmujer puesto que está más feliz que nunca. Ambos están en una nueva etapa de sus respectivas vidas y siempre les quedará el cariño y el respeto que siempre se han tenido.

Omar Sánchez no entiende que Anabel Pantoja sea embajadora de Canarias

Anabel Pantoja permanece alejada de la televisión, aunque ha hecho un parón para hacer una campaña para promocionar Canarias. Algo que Omar Sánchez vez con ciertas reticencias. "Hay bastante gente importante allí en las islas como artistas… Es como si yo ahora me voy a Sevilla y hago de embajador. Es lo que yo pienso. Yo estoy orgulloso de que ella promocione la isla, pero creo que hay gente de sangre de la isla que debería ser imagen de las islas. Le puede dar buena imagen y estoy orgulloso, pero es lo que yo pienso", reflexiona el joven. Mientras que Omar Sánchez se sometía a la máquina de Conchita, Anabel Pantoja está al otro lado del charco junto a su tía Isabel Pantoja mientras la acompaña en su gira por América. Esta ha tenido su primera parada en Miami.