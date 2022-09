El padre Anabel Pantoja, Bernardo, ha vuelto a ser ingresado de forma reciente debido a una infección. La colaboradora ha regresado a Sevilla y una de las primeras cosas que ha hecho ha sido visitarle en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Desde el interior del centro, la ‘influencer’ ha compartido una imagen donde hace la ‘V’ con los dedos de su mano, cubiertos por un guante. Un gesto con el que parece indicar que todo marcha bien. En la única instantánea que ha compartido en sus historias de Instagram se ve cómo lleva una bata desechable y se encuentra en un pasillo del hospital.

Fue el pasado 31 de agosto cuando saltó la noticia. Bernardo Pantoja era de nuevo ingresado después de unos meses en los que ha preocupado su estado de salud. El padre de Anabel era hospitalizado debido a complicaciones en su enfermedad, cabe recordar que padece diabetes. Este nuevo ingreso se produce casi dos meses después de que recibiera el alta. Un tiempo en el que ha continuado con la recuperación en casa arropado por Junco, la mujer que lleva a su lado las últimas dos décadas. Por su parte, Anabel Pantoja ha vivido un intenso verano tras su regreso de ‘Supervivientes’. Unas vacaciones que ha exprimido junto a su nueva pareja, Yulene Pereira.

El gran enfado de Anabel Pantoja

Estos últimos días Anabel Pantoja ha sido protagonista en ‘Sálvame’ debido al ingreso de su padre y algunos colaboradores han cuestionado su actitud. Un hecho que ha provocado su gran enfado que evidenció a través de una llamada telefónica al programa en directo. «¡Vende mucho decir que está solo en un hospital y que la hija está en un yate! ¡Estoy harta! ¡Estoy al tanto de todo!», afirmaba muy indignada. «No estoy montada en un barco. Estoy haciendo cosas importantes. No tengo que justificarme ni contigo ni con nadie. No voy a permitir que se me pusiera en el programa como se me puso… Mi madre a mí no me prohíbe nada. No voy a permitir que se pusiera a mi madre como se puso. Ojalá me pueda parecer yo a mi madre la mitad. Lo que me ha inculcado es que lo cuide, que esté pendiente de él».

La sobrina de Isabel Pantoja recordó que su padre llevaba mucho tiempo acusando baches de salud y que no debía justificarse por su comportamiento. «Lo que no voy a permitir es que se diga de mi padre que está solo. Mi padre no está solo. Tiene a su mujer y a las cuidadoras. ¿Queréis que esté al lado de su cama? Claro, para grabarlo». Su enfado iba a más: «Tocar a mi padre enfermo, creo que no… ¡Y a mi madre, no! Me da igual que digáis que voy de altiva. Pero no juzguéis mi relación con Yulen o lo que hago con mi padre. ¿Qué os importa?».