Están siendo días difíciles para Anabel Pantoja. A su sonada ruptura con Omar Sánchez, se ha encontrado con el ingreso hospitalario de su padre, Bernardo Pantoja. El hermano de Isabel Pantoja lleva varias semanas ingresado en un hospital de Sevilla. Su estado de salud fue muy preocupante, hasta tal punto que la colaboradora de televisión se cogió un avión tan solo días después de regresar a su casa de Gran Canaria. Desde entonces, no se ha separado de su progenitor. Prueba de ello es que incluso no ha acudido a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’. La influencer tiene previsto asistir los lunes y los martes al programa de Telecinco pero, sin embargo, ha preferido quedarse en la capital hispalense para estar cerca de su padre e ir a visitarlo todos los días.

Anabel Pantoja asegura que su padre no ha empeorado durante estas últimas horas

Durante estos días, Anabel Pantoja ha dejado constancia del delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja. Ha mostrado su preocupación y por eso no dudó ni un momento en trasladarse hasta Sevilla para estar cerca de él en estos momentos tan delicados. Se encuentra en la casa de su madre, pero muy pendiente de su progenitor. Aunque la colaboradora de televisión no ha acudido a su puesto de trabajo, no ha dudado en entrar vía telefónica con el programa para aclarar cuál es el estado de salud de Bernardo Pantoja. No ha querido entrar en muchos detalles sobre su salud, pero ha querido dejar claro que no ha empeorado: «Sigue todo igual», ha dicho.

Además, ha querido pronunciarse tras la entrevista de Alexia Rivas en el Deluxe donde se defendió de los ataques de la sevillana por su postura con Omar Sánchez: «Me duele mi padre, mi madre y Omar, y si lo tocan, a mi me duele«, ha querido decir. Pero lo cierto es que ahora mismo Anabel no tiene la cabeza ni en Alexia ni en su relación con El Negro. Aunque él está muy pendiente de su ex, Anabel está muy preocupada por el estado de salud de su padre.

El motivo por el que la familia no acude a visitar a Bernardo Pantoja

Durante su conversación con los compañeros de programa, ha querido aclarar el motivo de la ausencia de sus familiares para visitar a su padre. Ha asegurado que «ha venido a verme Isa y me ha traído a mi sobrino. En la planta solo dejan entrar una persona y una hora al día». Hay que recordar que hace unos días era Kiko Rivera quien llegaba al centro hospitalario para visitar a su tío y minutos después salía del hospital con el semblante serio y sin querer hacer declaración alguna, lo que indicaba que no le había gustado lo que había visto en esa habitación.