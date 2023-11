Anabel Pantoja, tajante con sus compañeros de 'Sálvame': "Nunca lo perdonaré"

La vuelta de Anabel Pantoja a Telecinco ha sido un movimiento totalmente inesperado dentro de la pequeña pantalla. La sobrina de Isabel Pantoja abandonó ‘Sálvame’ sin mirar atrás y dispuesta a hacer de las redes sociales su principal fuente de ingresos. Algo que ha conseguido con creces y con ayuda de sus casi dos millones de seguidores en Instagram, aunque ahora haya querido ampliar horizontes al participar en ‘Desnudos por la vida’. Sin embargo, la influencer no olvida su etapa en el que fuera el programa de las tardes de la cadena de Fuencarral, y así lo ha hecho saber en una entrevista para el podcast ‘Querido Hater’.

La sobrina de Isabel Pantoja revela el motivo de su marcha de 'Sálvame'

Malbert no ha tenido reparo en preguntar a Anabel Pantoja cuál fue el motivo de su marcha de ‘Sálvame’: “Al final seguía, me ofrecieron ir a ‘Supervivientes’ y yo estaba en un momento personal de mi vida que parecía ese cactus, o sea estaba ahí por estar. Me había separado, vivía en Canarias pero toda mi gente estaba entre Sevilla y Madrid. Vino Óscar, que es para mí un gran amigo y me dijo: ‘Vente’. Y me tiré, y cambió mi vida para bien y para todo. Y ahí es cuando salí de ‘Sálvame’, y ya cuando regresé decidí no volver”, ha comenzado explicando la que fuera colaboradora.

Su testimonio no ha quedado ahí, y la creadora de contenido ha hablado sobre su vuelta a España, llena de cambios, tras haber participado en el reality de supervivencia de Telecinco: “Cuando regresé de ‘Supervivientes’, yo para mí regresé de otra manera, con mucho dinero, también tengo que decirlo. Gané muchísimo, vine la última. Yo tenía otras expectativas y no quería otra vez ponerme a sufrir”, ha continuado.

Finalmente, Anabel ha revelado el motivo exacto que marcó un antes y un después en su trayectoria en ‘Sálvame’: “Ya cuando volví, que no quiero tampoco que nos pongamos tristes ni nada, el motivo principal fue el final de mi padre. Creo que no se portaron bien y que a día de hoy nunca se lo perdonaré”, ha zanjado, visiblemente emocionada por recordar la triste pérdida de Bernardo Pantoja hace apenas un año.

Anabel Pantoja se sincera: "Nunca me alegraré del final de 'Sálvame'"

La muerte del hermano de Isabel Pantoja hizo que Anabel tomara cartas sobre el asunto y se desvinculara del programa presentado por Jorge Javier Vázquez: “Como esa había una media de cuatro o cinco y después detalles feos en el final de vida de él que creo que yo no merecía aunque no hubiera estado allí. No, no me merecía el cubrir un diagnóstico, y un cómo estás, cómo no estás, y por qué no está ella, por qué no ha venido. El juzgarme como hija cuando saben perfectamente que he dado todo lo que tengo y más por él. Entonces pues una cosa, una espinita que era contradictorio. Quería volver por estar con ellos, por pasarlo bien, por tal… Y nunca me alegraré del final de ‘Sálvame’. Es verdad que me quedo más tranquila, no puedo mentirte, pero eso se les escapó”, ha contado. Unas palabras que demuestran que, aunque siga teniendo cariño a los tertulianos, siguen estando en su memoria algunos episodios.