Anabel Pantoja está pasando una época de lo más complicada. Cuando acaba de recibir una gran noticia con el alta hospitalaria de su padre, Bernardo Pantoja, ahora la colaboradora de ‘Sálvame’ suma otra preocupación. Y es que después de pasar unos días muy duros junto a su padre en el hospital, Mercedes Bernal tendrá que ser operada este próximo jueves. Así lo ha desvelado Anabel en sus redes sociales.

Ha confesado el trance por el que tendrá que pasar su madre en unos días cuando ha contado el motivo que le ha obligado a quedarse en Sevilla y no ir a ‘Sálvame’: «Me habéis preguntado que por qué estoy tan perdida, que dónde ando. Estoy en Sevilla. Tenía previsto viajar hoy para trabajar en ‘Sálvame’. Sabéis que estoy aquí por el tema de mi padre, pero me he tenido que ir a urgencias porque tengo una faringitis aguda, tengo unas placas increíbles, no puedo hablar y mal cuerpo», empezaba diciendo hace unas horas en sus redes sociales.

«Me tengo que quedar aquí porque la Merchi se opera el jueves. Se me junta todo, como en un hospital. ‘Hospital Central’ sería mi vida ahora mismo», confesaba la sevillana. Eso sí, ha preferido no desvelar el por qué tendrá que entrar en quirófano su madre. «Os mando un besito. Estoy bien dentro de la putada de lo que es la garganta. Y aquí en Sevilla disfrutando del buen tiempo», concluía en el vídeo que ha compartido a través de Stories.

Anabel Pantoja desvela que su madre tendrá que ser operada

Están siendo unos meses complicados para Anabel. Desde que anunciara que se separaba de su pareja, Omar Sánchez, solo cuatro meses después de su boda, celebrada en La Graciosa, Canarias, la colaboradora de ‘Sálvame’ no ha dejado de recibir malas noticias. Anabel Pantoja se ha volcado de lleno en acompañar a su padre, Bernardo Pantoja, durante su ingreso en un hospital de Sevilla y posterior convalecencia. El hermano de Isabel Pantoja se encuentra por fin en el domicilio que comparte con su mujer Junco, que no se ha separado de su lado, después de su última recaída, que lo hizo atravesar momentos delicados.

Ahora que parecía ver la luz al final del túnel, Anabel ha tenido que estar al lado de su madre, que será operada el próximo jueves. Además, el ajetreo que ha llevado estas semanas le han hecho estragos y se encuentra descansando en casa después de que le hayan diagnosticado faringitis.

A pesar de que su madre está separada de su padre, Mercedes ha sido el apoyo incondicional de su hija durante el largo y duro ingreso de Bernardo Pantoja. De hecho, Anabel se ha estado quedando en casa de su madre. Hace unas cinco semanas, la colaboradora de ‘Sálvame’ le agradecía todo el apoyo y la atención. Y es que durante su separación también ha sido fundamental su abrigo. No hay nada como una madre para sentirse mejor cuando se reciben golpes.

Te interesará saber...