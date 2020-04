Aunque el escándalo sentimental de Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas ha sido el bombazo de la cuarentena, tal y como se ha comprobado como en cuestiones de audiencia y de repercusión en los medios, ha habido otros personajes del corazón que nos han regalado momentos impagables. Una de ellas es Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera ha amenizado la cuarentena gracias a sus vídeos haciendo deporte al ritmo de música, dejando claro que es una de las reinas del humor en el universo 2.0. A pesar de que el coronavirus le ha arrebatado el hecho de poder contraer matrimonio con su pareja en la fecha prevista, la colaboradora es consciente de que hay que sacar el lado positivo al confinamiento. Una vez más ha vuelto a demostrarlo con su último y sensual posado.

Ver esta publicación en Instagram 🏄🏿‍♂️🖤💃🏽 Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 27 Abr, 2020 a las 12:00 PDT

No obstante, esta vez cuenta con compañía. Anabel posa junto a su pareja, Omar Sánchez, con quien se encuentra pasando el confinamiento en Gran Canaria, donde están instalados. En la imagen se puede ver el torso desnudo de ambos mientras se funden en un tierno y sexy abrazo que ha conseguido dejar casi sin palabras a sus followers. Decimos casi porque muchos de sus seguidores han aplaudido y alabado la pareja tan bonita que han formado. En ella Anabel posa de espaldas a la cámara y frente a un espejo que refleja al canario, quien la besa a la vez que inmortaliza este romántico instante que ha cautivado a más de 85.000 seguidores en tan solo unas horas.

A pesar de que la colaboradora de televisión comparte algunos desnudos en su Instagram, suele hacerlo en solitario a diferencia de su última publicación. Aunque tampoco es de extrañar que haya contado con Omar, pues desde que reside en la isla además de convertirse en su particular fotógrafo, también se ha unido a alguna de sus instantáneas. Juntos grabaron un ‘Tiktok’ bailando e imitando a dos actores u otro parodiando canciones de míticas películas, donde alcanzaron más de un millón y medio de visualizaciones.

Ver esta publicación en Instagram 7 DIFERENCIAS ..😂💃🏽🖤 @omar_sancheze33 📸 @angeliqueboyer @sebastianrulli Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 23 Abr, 2020 a las 12:50 PDT

Y es que Anabel Pantoja es una auténtica influencer. Además de los que ha sumado durante la cuarentena, la joven ya cuenta con 1,1 millón de seguidores. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? Según revelan los expertos no es otro que la naturalidad. Anabel no tiene complejos, se siente como cualquier persona de a pie y lo demuestra en cada una de sus fotografías. Trata de huir de las críticas y no entrar en polémicas, pero cuando lo hace siempre demuestra su elegancia. Tanto es así que cuando su cuerpo ha sido criticado la sevillana ha asegurado que «no se puede ser perfecta», demostrando que la autoestima es muy importante para hacer frente a este tipo de comentarios cuando eres un personaje público.