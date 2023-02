El próximo 26 de febrero Isabel Pantoja reunirá a sus fans una vez más en el Coliseo de Puerto Rico. Eso ha llevado a la cantante y a todo su equipo a abandonar hace unos días Nueva York en jet privado, donde ofreció un concierto el pasado 17 de febrero. Mientras llega el momento de actuar en esta nueva ubicación, todo el equipo está pasando unos días en este maravilloso lugar. Isabel parece necesitar tiempo para descansar y prefiere quedarse en el hotel. En cambio, su sobrina, Anabel Pantoja, acompañada de Alberto Dugarte y Antonio Abad, decidieron salir a las calles de la ciudad para conocer la vida nocturna. ¡Y se lo pasaron en grande!

Están siendo unos días muy intensos para todo el equipo. Después de varios días en Miami y en Nueva York, todos siguen teniendo fuerzas para disfrutar de un nuevo destino dentro de la gira americana de Isabel Pantoja. Ahora están en Puerto Rico y Anabel Pantoja, que está muy agradecida con la oportunidad que su tía le ha dado dejándola acompañarla en su gira, no duda en conocer las ciudades que visita a fondo. Por la mañana no dudó en disfrutar de las vistas que tiene desde el hotel a San Juan. Tras un desayuno rápido, no dudó en coger su bolso y salir de compras a un centro comercial.

Anabel Pantoja visitó un centro comercial con parte del equipo

Como lleva haciendo desde que aterrizó en Miami, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' está retransmitiendo todo su viaje a través de las redes sociales. Aunque estaban cansados, parte del equipo ha querido salir a cenar y a conocer la noche de Puerto Rico. Aunque apenas eran unos pocos, Anabel Pantoja y algunos amigos han salido a recorrer las calles de la ciudad por la noche y se han quedado de lo más impresionados con el casco antiguo.

Después de escuchar algunas recomendaciones, Anabel decidió probar la piña colada en el restaurante Barrachina, que es la casa de la piña colada. "Está todo lleno, no nos dejan pedir y bailar aquí", empezaba diciendo al entrando en el restaurante. Después de varios intentos, por fin consiguieron probar la piña colada: "Acabamos de probar la piña colada en la Barrachina, me encanta. Es muy recomendable. Viva Puerto Rico".

Antes de volver al hotel, no dudaron en visitar 'El Cafetín', un bar de copas y bailes. Allí estuvieron bailando bachatas y disfrutaron de unos ratitos de lo más divertidos. Ahora quedan días para disfrutar al máximo antes de tener que centrarse en el nuevo concierto.