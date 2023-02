Anabel Pantoja se adelanta al verano con su posado en bikini más 'hot'

Anabel Pantoja no para. Después de Miami y Nueva York, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' está en Puerto Rico, donde su tía, Isabel Pantoja, cantará el próximo domingo 26 de febrero. Durante esta gira americana de la tonadillera, ella y todo su equipo están teniendo tiempo para disfrutar de días libres. La mayor parte de las veces los aprovechan para hacer turismo o para conocer la ciudad de noche. Pero también para descansar.

En uno de estos descansos en Puerto Rico, Anabel Pantoja ha sacado por fin su ropa de verano. Las temperaturas rozan los 30 grados, por lo que le permite ir a la playa y darse un baño en la piscina. Es aquí donde ha querido posar en bikini mientras que los españoles nos estamos preparando para recibir una nueva ola de frío.

En lo que parece ser la piscina del hotel, Anabel Pantoja se ha grabado buceando, saliendo de la piscina en modo sexy o dándose una ducha en uno de los chorros de agua que tiene la piscina en modo fuente. La 'influencer' se ha adelantado al verano y ha presumido de su posado más hot.

La sobrina de Isabel Pantoja presume de cuerpazo en bikini

El vídeo que ha compartido ha recibido muchas críticas. Y no solo por su cuerpo, también por haber dado el paso de compartir estas imágenes: "A la isla vas tener que volver, ya se le notan los kilos. Si eso es trabaja, que baje Dios y lo vea", "Es que no quiere que la critiquen por su físico pero es lo único que sabe enseñar", "Yo no hablo por envidia de cuerpo, yo con 44 y sin operar estoy mejor... jajajajaja".

También ha recibido mensajes positivos que salen en su defensa: "Por dios, ¿por qué decir todas esas cosas? Personas que se toman la atrevimiento de criticar de esa manera tan dura 🤦 una de las cosas que más admiro de ella es eso lo normal lo natural que es", "¿Miss Puerto Rico 2023?", "Tía buena 😍", "Vamos a ver , no entiendo las críticas innecesarias cada cual que enseñe lo que quiera y si no te gusta déjala de seguir". Ella ha demostrado en más de una ocasión que no le hacen daños ciertos comentarios de haters y que seguirá enseñando su cuerpo tal y como es cuando le apetezca. Ahora que está disfrutando de unos días de playa y piscina demuestran que sigue obviando ciertos tipos de comentarios cuya finalidad es hacer daño.

Anabel Pantoja está viviendo una experiencia que nunca olvidará. La sobrina de Isabel Pantoja está muy agradecida a su tía por darle la oportunidad de llevarla con ella durante la gira americana. Eso no solo le está permitiendo pasar tiempo con ella, que normalmente está encerrada en Cantora, también le está dando la oportunidad de conocer lugares maravillosos.