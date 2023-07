Anabel Pantoja sale en defensa de Rosalía por sorpresa

La confirmación de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro ha provocado un aluvión de reacciones en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Han sido muchas las personas las que han opinado sobre el final de su relación. Anabel Pantoja también tiene una opinión al respecto, pero se ha esperado unos días para hacer público su pensamiento sobre todo lo que se está diciendo.

No ha dudado en salir en defensa de Rosalía, a la que precisamente fue a ver en un concierto hace apenas unos días: "No veo manera de ser más elegante, respetuosa con su expareja y a la vez siendo persona con alma y corazón sin olvidarse que está encima de un escenario cantando para sus fans. Hay poquísimas personas como ella encima de la tierra. Ojalá todos se parecieran un poquito... Lo más importante de estas situaciones es quedarte con lo bueno y dejar atrás lo malor o los errores y ANDAR Y SEGUIR, porque el mundo no se para. A mí lo que realmente me importa es que Rosalía esté bien, lo demás que se diga es rellenar mientras y tiempo", ha escrito Anabel Pantoja.

La joven ha sacado las garras por la cantante

Aunque no tiene una relación de amistad con ella, Anabel Pantoja ha dejado claro en sus redes sociales que es una fan. De hecho, hace apenas unos días se dejaba ver en un festival de Gran Canaria, donde precisamente cantó Rosalía. Estuvo acompañada de varias amigas, entre las que estaba Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' fue precisamente una de las primeras en salir en defensa de la catalana cuando salió a la luz que había roto con el cantante de Puerto Rico.

La colaboradora, que se encuentra todavía en México con algunos de sus compañeros de 'Sálvame' trabajando en su nueva producción en Netflix, ha enviado un mensaje a la artista. "La vida es así. Si Rauw se ha liado con quien sea.. yo te digo una cosa, Rosi: Que te quiero y te querré siempre. Que él se lo pierde, cariño", dice la de Paracuellos del Jarama. Sus palabras llegan poco después de que el cantante puertorriqueño emitiera un comunicado confirmando la ruptura y negando cualquier infidelidad a Rosalía.

¡Belén Esteban también defendió a Rosalía hace unos días!

Vídeo: Twitter