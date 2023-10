Anabel Pantoja está ilusionada con la casa que compró el pasado mes de junio en su mejor refugio: Gran Canaria. Tras asistir a la boda de su prima Isa Pantoja, la sevillana se encuentra inmersa en plena fase de remodelación del dúplex y no ha dudado en hacer partícipes a sus seguidores de cómo marcha la obra. El vídeo que ha compartido ha despertado algunas críticas por parte de sus seguidores que la influencer ha respondido de forma inmediata.

"Os reís de las vistas, y me decís que no es a pie del mar. ¿Sabéis lo que vale o cuesta encontrar tu casa dentro de tus posibilidades, que esté en venta y encima te cuadre el lugar?", preguntaba visiblemente indignada con los mensajes vertidos al respecto. "Me parece que a veces sois bastante crueles con ciertos comentarios y no sabéis lo que hay detrás de cada cosa". Y es que la influencer ha destacado que 'Villa Panto', como denomina al que se convertirá en su nuevo hogar, "es única y fantástica".

Anabel Pantoja explica que esta casa es la que puede permitirse en este momento

La sevillana ha dejado claro que la casa entra dentro de sus posibilidades. "Claro que me gustaría vivir encima del mar, pero mis pies están en el suelo y busco lo que puedo permitirme". No ha querido terminar este último post sin antes agradecer a los que le han dado la enhorabuena por la vivienda: "Sigo cumpliendo mi sueño, GRACIAS a todos los que me decís y os alegráis por todo lo que voy a avanzando. OS AMO".

La sobrina de Isabel Pantoja ha tenido que escuchar ciertas críticas aunque la mayoría de los mensajes han sido positivos. "Bonita, toda esa gente que se mete contigo porque no vives a pie de playa… No saben lo que es vivir en Canarias. Tenemos la playa a dos pasos, así vivas en la cima de la montaña. ¡Qué suerte vivir aquí! Felicidades bonita!", le decía una fan. Mientras que otro indicaba lo siguiente: "Qué bonitas las vistas desde tu casa. Te lo mereces espero que quede preciosa y la puedas disfrutar muchos años. Esperaré con ganas el vídeo final para ver como ha quedado. ¡Tú puedes!".

Se trata de un dúplex de 70 metros cuadrados con una amplia terraza exterior que Anabel Pantoja adquirió hace pocos meses en Gran Canaria. Está muy ilusionada con la reforma y quiere que se convierta en un hogar hecho a su medida. "No está a pie de playa, pero veo el mar desde mi ventana, desde mi cama, una de las cosas más bonitas que voy a tener en mi 'Villa Panto'", contaba recientemente a sus seguidores.