Anabel Pantoja ha reaparecido durante la mañana de este miércoles en el Hotel Óscar en Madrid para presentar una nueva marca de belleza de la que es imagen, 'Lov'yc'. Con un recogido en honor a su amiga, Madamme de Rosa, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido atender a los medios de comunicación, pero advirtiendo que no hablaría de temas personales. Una petición que acabó incumpliendo para dejar claro el siguiente paso que piensa dar: interponer demandas.

Era el personaje más esperado y ella lo sabía. Su ruptura mediática con Yulen Pereira, que ha hablado mal de la 'influencer' en las últimas semanas, y su nuevo programa de televisión han acaparado gran parte de la parrilla y las portadas de las revistas. Profesional y generosa, la prima de Kiko Rivera ha querido dar un paso adelante y confesar los siguientes pasos que desea dar adelante después del revuelo mediático. "Estoy bien, las cosas con las que no me encuentre bien, ya irán por otro lado y donde tengan que ir, porque por supuesto no me voy a quedar callada ni quieta", ha declarado rotunda sobre cómo se encuentra.

El hecho de que se esté hablando tanto de ella le ha pasado factura. Tanto es así que no ha dudado en empezar una terapia junto a un psicólogo: "Lo hago por mí, segundo, por mí, tercero, por mí y cuarto, por mi madre. Una vez que me encuentre, aunque me encuentro bien, estoy en un punto en el que tenía que estar. No me cambio por nada. Me ha recomendado que no vea la tele, que no vea las cosas que se dicen de mí, que por supuesto, estoy en contra. Pero bueno, tengo que respetarlo porque soy un personaje público. A partir de ahora no me voy a quedar quieta y voy con todas las consecuencias. Lo siento. No voy a adelantar nada. He sido bastante generosa", ha añadido.

No piensa quedarse quieta y va "con todas las consecuencias"

Ahora está centrada en su labor como 'influencer'. Gracias a sus más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, no paran de llegarle ofertas de trabajo: "Estoy bien, contenta de estar trabajando en lo mío, que es lo que me gusta. Me gustan los proyectos que estoy haciendo, lo que vais a ver, lo que se va a lanzar. Estoy muy motivada. No puedo adelantar mucho".

Anabel está a punto de estrenar un programa de televisión que le ha devuelto las ganas tras su marcha de 'Sálvame', pero prefiere no hablar de él: "Quiero que os esperéis a verlo, os sentéis a verlo. Estoy esperando a escuchar cualquier tipo de opinión. Aceptaré todas las críticas. Estoy feliz con el reto, estoy representando mi archipiélago que es Canarias. Estoy súper bien allí. La verdad que estoy muy emocionada y que el estreno guste. Se anunciará el estreno dentro de nada".

También ha querido desmentir algunos de los detalles que se han dado acerca de esta nueva andadura profesional: "Se ha dicho que yo voy a entrevistar a famosos, pero no es así. Tú vas a conocer la isla de La Palma por mí. Pero no quiero adelantar mucho, pero no se basa en entrevistas, se basa en Anabel, que no ha conocido La Palma ni El Hierro. ¿Cómo le enseñamos a Anabel estos sitios? Tenemos un paraíso en España. Se va a emitir en Televisión Canarias, donde se merece estar".