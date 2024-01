La inesperada reacción de Anabel Pantoja al posible embarazo de su prima Isa

Este domingo 'GH Dúo' vivía un tenso momento al desvelarse que Isa Pantoja podría estar embarazada. Era su propio marido, el concursante de Gran Hermano, Asraf Beno, quien abría la puerta a esa posibilidad asegurando que es "bastante probable" y que ambos tienen muchas ganas de ser padres juntos. Sin embargo, a Anabel Pantoja no le ha hecho mucha gracia la situación y así ha reaccionado.

Durante una conversación con Ana María Aldón y el resto de sus compañeros, Asraf se sinceraba así sobre sus dudas sobre que Isa Pantoja ya pudiera estar embarazada: "No lo sé, yo estoy en duda, este mes un poco dudoso". "¿Te puede llegar una carta aquí de la cigüeña?", preguntaba Ana María, muy sorprendida con la confesión de su compañero, y este respondía: "Te juro por mi madre que tengo dudas, no lo sé tampoco".

Y era, precisamente esta conversación, la que el programa quiso poner en directo a Asraf en una conexión con el desde el confesionario: "Asraf quiero que veas esto, es muy importante", le señalaba el presantador, Ion Aramendi, antes de ponerle las imágenes. Un hecho que hacía que el marido de Isa se empezara a poner nervioso al pensar que le ponían este momento para, seguidamente, darle la gran noticia. "Ion, a ver qué me vas a decir", preguntaba con la mano en el pecho tras ver las imágenes visiblemente nervioso. "Ah, que estás esperando a que te dé yo la noticia", señalaba el presentador, "ostras Asraf".

Este momento no le ha hecho ninguna gracia a Anabel Pantoja, que no dudaba en 'recriminar' a Ion el hecho de haberle creado esas falsas ilusiones a Asraf: "El chiquillo se hace una ilusión ahora... que si después no sale adelante...", señalaba. "Yo no tengo ni idea. Es un tema que lo convertimos aquí en divertido, pero comentar que si tiene una falta o no, no sé si a Isa le puede hacer gracia... Sería una bonita noticia si siguiera adelante, imagínate si al final no".

Así, la colaboradora del programa decidía ponerse en contacto con su prima para ver si confirmaba o no su embarazo, pero la hija de la tonadillera prefería no pronunciarse al respecto. "No tenemos noticias, yo estoy igual que está Asraf, a la espera", zanjaba Anabel.