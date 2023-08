El Príncipe Guillermo, el "primer amor" de Anabel Pantoja: "Lloraba por él"

Poco a poco, la vida de Anabel Pantoja está volviendo a la normalidad. Tras haber tenido que hacer frente a su ruptura con Yulen Pereira y a la muerte de su padre, la sobrina de Isabel poco a poco está retomando su cotidianidad. Es por ello que no ha querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar del verano a golpe de viajes que compagina con el tiempo de ocio que pasa junto a su nuevo amor, David Rodríguez, y algunos compromisos laborales como el que ha tenido lugar en ‘El Guacal', el programa de radio presentado por Alexsinos.

La sevillana ha cogido el testigo de Nagore Robles para someterse a las preguntas del creador de contenido. Una serie de cuestiones en las que Anabel Pantoja se ha sincerado al máximo sobre algunos puntos de su vida al reconocer que "su primer amor" no es otro que el Príncipe Guillermo. Y es que, cuando era pequeña, la influencer llegó a asentir cierto apego hacia el hijo mayor de Diana de Gales cuando ésta falleció: "En aquella época no había ordenadores ni teníamos Internet, ni móvil ni nada. Estaba en Cantora y tuve un enamoramiento con el Príncipe Guillermo de Inglaterra", comenzaba contando la prima de Kiko Rivera.

La promesa de Isabel Pantoja que Anabel no olvidará

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha seguido dando detalles sobre su idilio con el hermano del Príncipe Harry: "Yo me obsesioné tanto que me quedaba en el cuarto llorando por él", ha comentado entre risas. Una situación que no pasó por alto su tía, que le hizo una promesa que ella misma ha confirmado que no olvidará: "Me dijo: ‘Cariño mío, no te preocupes que nosotros vamos a ir a Buckingham y yo te voy a llevar a conocerlo’", ha señalado con total naturalidad.

Por si fuera poco, a esto se suma que, por aquel entonces, Anabel no tenía ni idea de que el palacio de Buckingham es el enclave donde vive el Príncipe Guillermo junto a sus familiares. Así lo ha asegurado ella misma, dejando entrever que, por muy buenas que fueran las intenciones de su tía, ella realmente no sabía dónde tenía que ir para poder conocer al hijo mayor del Rey Carlos.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes este pequeño avance de la entrevista ha reunido decenas de "me gusta" y comentarios de algunos de los seguidores de Pantoja, que siguen atónitos ante esta divertida historia de amor juvenil.