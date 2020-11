SEMANA ha entrevistado a la sobrina de Isabel Pantoja con motivo del lanzamiento de su primer libro y nos ha confesado cómo se siente en medio de toda la tormenta mediática en torno a su familia.

No corren buenos tiempos para la familia Pantoja. La particular guerra entre la tonadillera y su hijo Kiko Rivera está dejando varios damnificados por el camino, entre ellos a Chabelita Pantoja, Irene Rosales y Anabel Pantoja. Esta última, pese a la delicada situación, ha sacado al mercado, “El plan de Sálvame para curvys”, un libro en el que cuenta, entre otras cosas, su continua lucha para perder de peso, sus trucos de gimnasia y las recetas que tan famosa la han hecho en las redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja no está dispuesta a que esta guerra le salpique. Con el peroné roto a consecuencia de un accidente de surf y guardando reposo en su casa de Canarias, junto a su novio Omar, la colaboradora nos presenta su libro, nos habla de la delicada situación de su familia y nos explica cómo se ha tomado el último enfado de Jorge Javier Vázquez, tras subir Isa un mensaje a redes sociales criticando el programa en el que participa su prima.

Una alegría entre tanto drama…

Sí. La verdad es que estoy muy contenta. Esto surgió en el confinamiento y yo pensaba que iba a tardar más, a pasar todo más lento, y al final mira, sale el libro el día 10 de noviembre.

Que Anabel Pantoja sacara un libro ha sido toda una sorpresa, familia incluida imaginamos.

Hay mucha gente que me ha criticado y me ha dicho que, “¿quién soy yo para escribir un libro?”. Sobre todo, por tocar temas de salud. Es algo que me propusieron por parte del programa “Sálvame” y de la editorial y pues bueno, no es un libro para aprender a comer y aprender a hacer gimnasia. Simplemente es mi manera de ver la vida, de vivirla, las claves que utilizo para motivarme, mis “pantorecetas” …

Es decir, no es una autobiografía

Mucha gente ha pensado eso, pero no es así. He utilizado el libro para dar respuestas a todos esos mensajes que me llegan a diario de chicos y chicas preguntándome muchas cosas, como por ejemplo el motivo por el cual me operé (se refiere a su banda gástrica), como controlar el peso… Es una manera de contarle al mundo el porqué yo tomé muchas decisiones. Creo que el libro está muy bien. Es muy ameno y se lee en dos o tres días.

Al final has sabido rentabilizar bastante los meses de confinamiento…

Pues mira, lo que yo le cuento a todo el mundo es que a mí todo esto me sorprendió bastante, por el simple echo de que yo no lo planeé. Yo ya tenía muchos seguidores y me faltaban poquitos para llegar al millón, pero nunca pensé tener tanta repercusión. Hablo de la repercusión de mis directos. La gente me seguía mientras cocinaba, mientras hacía ejercicio… Yo no planeé nada. Todo surgió de manera natural. Fue una sorpresa muy grande y es algo que jamás olvidaré.

¿Cómo se han tomado tus compañeros esta nueva aventura?

Pues creo que bien. A mí, mis compañeras, te hablo de las chicas que tenemos un grupo de WhatsApp, me han felicitado y han subido las fotos de mi libro, porque yo se lo pedí. La verdad es que todo muy bien, están muy contentas.