Anabel Pantoja, preocupada ante la visita de Yulen Pereira al 'Deluxe'

"Este viernes lo cuento todo sobre mi ruptura con Anabel Pantoja", así empieza la promoción de Yulen Pereira para su próxima entrevista. Tras varios meses siendo protagonista de la crónica social por la ruptura de su relación la sobrina de Isabel Pantoja, da un paso adelante. El plató de 'Sálvame Deluxe' es el elegido por el esgrimista para dar más detalles sobre lo que sucedió realmente entre ellos. Esta es una noticia que no gustará seguro a Anabel Pantoja. Se ha mostrado molesta cuando se han concedido entrevistas hablando sobre ella. Ahora más aún que se ha alejado de la televisión y centrado en su carrera como influencer.

La pareja formada por Yulen Pereira y Anabel Pantoja duró unos ocho meses. Los dos se conocían en Honduras como parte de los concursantes de la edición del año pasado de 'Supervivientes'. A la llegada a España decidían darse una oportunidad y juntos recorrieron varias partes del mundo. Al final el amor no triunfó y, a principios de este 2023, ponían punto y final a su relación. Desde que la noticia se confirmó, el deportista era el señalado públicamente como culpable. Dejaba a la que era su pareja antes de un viaje y las informaciones sobre una posible deslealtad con Melania Puntas empezaban a sonar.

Con esta entrevista en 'Sálvame' sería la segunda vez que el esgrimista se sienta a hablar con un medio tras la ruptura. La primera fue a través de una exclusiva en una portada. Yulen Pereira siempre se ha sentido señalado y él mismo a cámara reconocía que hay cosas que se han dicho que "superan los límites". Esta es la ocasión perfecta para que explique cuáles son esas cosas y arroje luz sobre los motivos de su separación. También tiene otros temas pendientes como su nueva amistad con Katerina, de la cual ya adelanta que solo es eso y que se conocen gracias al reality de Telecinco.

Arelys y su opinión sobre la ruptura de Yulen y Anabel Pantoja

Yulen Pereira y Anabel Pantoja terminaban su relación mientras que Arelys, madre del deportista, participaba en 'Supervivientes'. Surgió entonces la posibilidad de que madre e hijo planificaran esta situación para incrementar el papel de esta en el programa. "Soy madre y Yulen es mi hijo. Él puede comentar que ha discutido o pasado esto. Entiendo que eso es normal en una pareja", explicó. Fue toda una sorpresa para ella enterarse en la visita que su hijo realizó a los Cayos Cochinos esa misma semana. "Yo me quedé...de hecho cuando él me lo dice yo vuelvo a llorar. No me importa que la gente piense que era una excusa, que soy una falsa".

En varias ocasiones se ha señalado que Arelys y Anabel Pantoja no tendrían una buena relación, algo que desmiente: "Anabel y yo hemos tenido buena relación, aunque la gente diga lo contrario. Me gustaría hablar con ella para ver realmente lo que ha pasado. Hablaré también con mi hijo para que me cuente. Pero siempre en las separaciones, cuando yo me separé, por ejemplo, yo tenía mi opinión. Luego pregúntale a la otra parte y entonces ahora ya saca la conclusión". Sus lágrimas en el momento en que recibe la noticia son muy reales y no quiere ni oír hablar de que se diga lo contrario: "No me importa que la gente piense que era una excusa, que soy una falsa. Lo hice porque lo sentí, porque de verdad me sorprendió, me sorprendió muchísimo".