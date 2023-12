Preocupación por Anabel Pantoja, de urgencias en el hospital

Anabel Pantoja ha preocupado a sus seguidores. Hace apenas unas horas, la sobrina de Isabel Pantoja hacía públicos una serie de stories desde el hospital que hacían saltar las alarmas de todos los rincones del país. ¿El motivo? Una serie de vómitos, fatiga y diarrea por los que la influencer se vía obligada a pedir ayuda médica.

“Me da miedo hasta beber agua. Menuda manera de empezar la semana”, escribía Anabel Pantoja a través de sus redes sociales, dejando entrever que no estaba pasando por su mejor momento: “Esta mañana era la niña del exorcista por arriba y por abajo”, continuaba. Un malestar que, en un primer momento, creyó que era la consecuencia de haber tenido que pasar con su novio por tres ciudades distintas para llegar a Córdoba, ya que le habían cancelado un vuelo con destino a la ciudad andaluza.

Cuando la prima de Kiko Rivera llegó a Córdoba no dudó en acudir a las urgencias del Hospital San Juan de Dios para que los profesionales pertinentes le revelaran las causas de su estado de salud: “Tuve que ir a urgencias. Me pusieron vía con medicamentos y suero. Por cierto, las chicas que me atendieron y principalmente la enfermera han sido maravillosas conmigo”, contaba a través de una imagen en la que prefería no enseñar su rostro.

Anabel Pantoja se recupera de uno "de los peores días de su vida"

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes la creadora de contenido recibía un aluvión de mensajes de apoyo por parte de sus casi dos millones de seguidores. Todos ellos permanecieron durante las 15 horas de ausencia 2.0 de Anabel alerta de su evolución, hasta que finalmente ella tomaba la palabra para despejar dudas: “Buenas tardes, resurgiendo de mis cenizas. Muchísimas gracias. Estoy bien de verdad, no me estoy muriendo. Estoy intentando responder a todos los mensajes que me habéis escrito. Muchísimas gracias de verdad tanto a la gente de Instagram como de WhatsApp, a mis amigos, os quiero muchísimo”, señalaba, tranquilizando así a sus fans.

En lo que a su salud se refiere, Anabel ha asegurado que está “muy bien” y que, con el paso del tiempo, va mejorando: “Me estoy recuperando hoy. Menos mal que fui al médico ayer porque es que no podía salir del wáter ni por arriba ni por abajo, no paraba y lo pasé bastante mal. Ahora me estoy recuperando tomando medicamentos”, ha indicado. Aún así, no olvida que fue uno “de los peores días de su vida” por el malestar que sintió, que poco a poco se va disipando gracias a la ayuda de los médicos y de David Rodríguez. Su pareja ha permanecido en todo momento a su lado y ambos han demostrado que, pese a no hacer público cada paso de su relación, esta va viento en popa.