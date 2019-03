4 Mantiene una relación con Omar, que vive en Canarias

Aún así, la distancia no supone un impedimento para ellos, aunque lo que sí que es cierto es que es más complicado. Pero Anabel Pantoja quiere luchar por esta relación: “Es difícil, yo quiero aguantar. Me aporta todo, es muy especial conmigo, me da mucha paz, me aconseja y me dice lo guapa que estoy”, ha dicho visiblemente emocionada.