Anabel Pantoja y Omar Sánchez se casaron hace tan solo cuatro meses. Una sonada boda que generó una importante repercusión mediática y copó titulares en la prensa de la crónica social. Sin embargo, la pareja parece estar atravesando una profunda crisis. Un dato que ha confirmado una persona del círculo de la colaboradora, Raquel Bollo. «Yo sabía que había crisis», ha afirmado.

Sin embargo, ha aprovechado para negar que estuviera al tanto de la existencia de una tercera persona por parte de Anabel Pantoja. «Si ella no me lo ha contado es porque a lo mejor no existe», ha señalado durante su intervención en ‘Viva la vida’. También ha indicado que cuando acudió a la boda sabía que la relación «iba a durar poco». Un presentimiento que tuvo porque cree que ambos son muy distintos. «Anabel ha estado muy enamorada de su novio. Yo pensé que por la forma de ser de él y de ella, tarde o temprano iba a terminar», ha explicado.

La sonada boda de Anabel Pantoja

La pareja se casó el pasado mes de octubre. Una boda que fue controvertida ya que se celebró tan solo unos días después del fallecimiento de doña Ana, la abuela de la novia. Omar y Anabel llevaban cuatro años de relación y se habían dado el «sí, quiero» con anterioridad de forma íntima. La ceremonia estuvo marcado por las ausencias, entre ellas, Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Irene Rosales y Bernardo Pantoja. También supuso un punto de inflexión en la relación que mantenía con su primo. Desde entonces ambos se enemistaron y no han vuelto a unir posturas.

La historia de amor con Omar Sánchez había cambiado el estilo de vida de la sobrina de la tonadillera. Había dejado su querida Sevilla para instalarse en la localidad de Pozo Izquierdo, Gran Canaria. Además, recientemente realizaba unas reveladoras declaraciones del momento vital que estaba atravesando. A través de las redes dijo sentirse completamente «liberada». «Ya tengo mi vida. Que me juzgue quien me juzgue. A quien no le guste que no me mire. A quien le parezca mal lo que diga, piense o haga… Lo respeto, pero a partir de ahora voy a pensar en mí. Necesito pensar en mí. Llevo muchísimo tiempo pensando en los demás».

Ella, por el momento, ha evitado pronunciarse sobre estos rumores de crisis. El último año han sido especialmente complicado para la colaboradora en el que ha vivido en primera persona un tiempo repleto de problemas familiares. El clan Pantoja ha estado en boca de todos por el enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Madre e hijo se reconciliaron tras la muerte de doña Ana, días antes de la boda de Anabel con ‘El Negro’ -como siempre llama cariñosamente a su marido-.