La pasada noche se celebró en la capital madrileña el 23 cumpleaños de Isa Pantoja. Una de las sorpresas fue la asistencia de Omar Montes, que llegó acompañado por varios amigos. El que fuera su chico (o lo sea actualmente, no lo sabemos, debido a las idas y venidas de Chabelita en esta relación) fue la grata sorpresa. Mientras que la ausencia más sonada del multitudinario cumpleaños fue la de su prima, Anabel Pantoja.

El motivo de la ausencia de Anabel

¿El motivo? Anabel Pantoja se encontraba en su Sevilla natal. A través de sus stories de Instagram, ha compartido varias fotografías de cómo están siendo sus días por allí… Pero una ha llamado especialmente la atención. Anabel acudió al Hospital Universitario Virgen del Rocío Sevilla porque un ser querido se encontraba hospitalizado. Acompañando a la imagen escribió la frase: “Gracias señor, mañana para casa”.

Pero a pesar de este preocupante motivo que fue en lo que estuvo pensando durante todo el día, también tuvo tiempo de felicitar a su prima Isa Pantoja. Primas son uña y carne y así lo han demostrado en diversas ocasiones. Anabel ha defendido siempre a Chabelita en el plató de ‘Sálvame’, donde es colaboradora. Por ello, habrá entendido perfectamente esta sonada ausencia.

La bonita felicitación de Anabel a Isa Pantoja

“Por muchos momentos así y por todos los que nos quedan! Felicidades Prima 🖤

Te quiero mucho!!! Gracias por todo lo que me aguantas y me sigues aguantando… me lo compensaste bien con el gordo ☠️ @isapantojam”, escribía en las redes sociales junto a seis fotografías en la que aparecían ambas primas.

