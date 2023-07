Anabel Pantoja narra su odisea para ver a Kiko Rivera en el hospital

El clan Pantoja se ha volcado en Kiko Rivera tras su último susto de salud. El DJ, que ha sido operado de corazón, recibía la visita de su madre en el hospital, un encuentro que acercaba a madre e hijo y que suponía un antes y un después para ellos, ya que en los últimos tiempos su relación no ha sido del todo fluida. Y es que la tonadillera no ha querido soltarle de la mano ni antes ni después de ser sometido a un cateterismo -procedimiento para solventar cualquier anomalía-, el cual ha salido a la perfección, a pesar de las pocas opciones de que eso sucediera según el propio Kiko Rivera. Aunque este no ha sido el único miembro de su familia que se ha acercado hasta la clínica para saber cómo se encontraba tras la intervención cardiaca. Además de la artista, su sobrina, Anabel Pantoja, se ha personado en el hospital de la ciudad hispalense en el que está su primo ingresado, eso sí, la llegada hasta allí no ha sido nada fácil. De hecho, según la influencer, "ha sido una odisea".

Pero, ¿qué ha sucedido para que Anabel cuente los contratiempos a los que ha hecho frente durante las horas previas y posteriores a reunirse con su primo? Pues bien, todo se debe a la pérdida de su maleta, la cual parecía estar en paradero desconocido. "He tenido algunos contratiempos de fuerza mayor. Aterricé en Sevilla y me fui directa al hospital para ver a mi primo. Ahora estoy más tranquila. Al salir del hospital me llama Susana y Obando, a quienes les dejé mis maletas para que ellos se las llevaran. Sin embargo, el chófer del coche que cogimos no subió la mía pequeña y tuve que ir al aeropuerto a ver si la localizaba. Todo muy NO en orden. Espero poder llegar antes de la noche y disfrutar de la noche de cine", escribía Anabel Pantoja. Algo que finalmente sucedió, tanto es así que quiso compartir algunos de los momentos de su noche de cine y del microconcierto que él y sus amigos concedieron en petit comité durante su viaje.

A Anabel no le habrá quedado más remedio que acudir al lugar de objetos perdidos, donde suele ser etiquetados por el día, el lugar, el tipo de objeto y las características del mismo, lo que permite encontrarlo de manera más fácil si te encuentras un caso parecido. Además, se suele recomendar que la recomendación sea lo más rápido posible y de que informes pronto de tu incidencia, una cuestión que Anabel Pantoja no ha revelado si ha llevado a cabo. Anabel, por su parte, ha vuelto a demostrarle a su primo que, a pesar de la distancia, sigue estando junto a él y que, sobre todo, es capaz de dejar las diferencias a un lado.

Solo unas horas antes de que los primos se reencontraran, Anabel le mandaba un emotivo mensaje en sus redes sociales. Todo un chute de ánimo con el que pretendía recordarle la fortaleza que Kiko había demostrado a lo largo de los últimos meses. Cabe recordar que el músico sufrió un ictus el pasado mes de octubre, siendo tiempo después cuando reveló las secuelas que había sufrido y lo que le había cambiado la vida este problema de salud.