El día ha llegado. Anabel Pantoja va a vivir un jueves de lo más complicado, ya que en apenas unas horas operan a su madre, Mercedes Bernal. El hecho de que su progenitora entre en el quirófano -ha preferido no desvelar el motivo por el que tiene que ser operada- ha sido clave para que se quede en Sevilla y no viaje a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales.

Pues bien, mientras está instalada en Sevilla, la colaboradora de ‘Sálvame’ está disfrutando de los suyos. Este pasado miércoles, mientras que su madre esperaba que llegara el jueves para ingresar en el hospital, Anabel Pantoja quedaba con un grupo de amigos en la capital hispalense. Acompañada de unos amigos se ha ido a comer a Casa Ricardo, un conocido restaurante del centro de Sevilla, famoso por las croquetas que sirven.

A través de un vídeo resumen de su día, Anabel ha mostrado todo lo que se han pedido. Han comido croquetas, un aliño y hasta un montadito que parece ser de pringá. Están siendo unos días increíbles para la sevillana, que está aprovechando su presencia en casa para ver a sus amigos, a los que conoce desde su infancia.

Anabel Pantoja se va a comer con amigos por Sevilla

Un plan perfecto para ponerse al día con ellos

Pero no todo ha sido ocio y disfrute. Y es que aunque Anabel ha necesitado desconectar de todos los golpes que ha recibido en los últimos meses, esta ha encontrado este miércoles un hueco para cumplir con su programa y ha hecho desde Sevilla una conexión en directo con el plató de ‘Sálvame’ para hablar de algunos temas de la actualidad de la crónica social.

Desde una terraza conocida de la capital, Anabel ha estado hablando con sus compañeros, que estaban en el plató. La sevillana no ha podido viajar hasta Madrid porque este jueves operan a su madre y quiere estar al lado de ella. Eso sí, horas previos a que entren en el hospital, la sobrina de Isabel Pantoja ha desconectado de la rutina con sus amigos.

Ha hecho una conexión con su programa desde Sevilla

Anabel está pasando una época de lo más complicada. Cuando acaba de recibir una gran noticia con el alta hospitalaria de su padre, Bernardo Pantoja, ahora la colaboradora de ‘Sálvame’ suma otra preocupación. Y es que después de pasar unos días muy duros junto a su padre en el hospital, Mercedes Bernal tendrá que ser operada este jueves. Así lo desveló Anabel en sus redes sociales.

«Me tengo que quedar aquí porque la Merchi se opera el jueves. Se me junta todo, como en un hospital. ‘Hospital Central’ sería mi vida ahora mismo», confesaba la sevillana. Eso sí, ha preferido no desvelar el por qué tendrá que entrar en quirófano su madre. «Os mando un besito. Estoy bien dentro de la putada de lo que es la garganta. Y aquí en Sevilla disfrutando del buen tiempo», concluía en el vídeo que ha compartido a través de Stories.

