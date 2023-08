El pasado miércoles, 2 de agosto, Isabel Pantoja cumplió 67 años. Podría decirse que se trata de una de las vueltas al sol más atípicas para la tonadillera, que cuenta con un claro distanciamiento con Kiko Rivera pese a haber permanecido a su lado en los peores momentos de sus últimos meses. Sin embargo, de quien sí tiene el apoyo es de su sobrina Anabel, que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida.

Como no podía ser de otra manera, la hija de Bernardo Pantoja quiso homenajear a su tía a través de sus redes sociales. Sin embargo, no ha podido hacerlo de manera presencial a consecuencia de unos motivos que ella misma explicaba para ‘Así es la vida’: "Me han dado muchas ganas de estar con ella, pero no ha podido ser", comenzaba indicando, visiblemente triste por no haber podido pasar con Isabel Pantoja uno de los días más importantes del año.

Sin embargo, lo que sí ha querido dejar claro la influencer ante las cámaras es que ha felicitado a la madre de Isa Pantoja, pero no ha podido hacerlo en vivo y en directo: "Ella está trabajando, yo también y en una semana la tengo aquí. Ella está currando a tope, cree que no está allí y en una semana se viene. Me ha dicho lo vamos a celebrar comiendo papas arrugás", aseguraba entre risas. Una reacción con la que ha demostrado que el vínculo con su tía cada vez es más fuerte y que va más allá de lo familiar.

Aunque no hayan podido pasar este cumpleaños de la intérprete de ‘Marinero de luces’ juntas, Anabel Pantoja tiene muy claro que su tía, en cuanto tenga oportunidad, viajará a las Islas Canarias para reencontrarse con su sobrina. Ahora, teniendo en cuenta la gran presencia que tiene la sevillana dentro del universo 2.0, es muy probable que ella misma deje constancia de esta cita en sus redes sociales.

Por si fuera poco, a esta unión se suma la relación sentimental que Anabel ha establecido con David Rodríguez, el fisioterapeuta de su tía Isabel. Todo apunta a que entre ellos surgió la chispa del amor en su viaje a América con motivo de la gira de Pantoja. Los conciertos de la tonadillera y las posteriores salidas por la Gran Manzana sirvieron para que ambos acercaran posturas para dar pistoletazo de salida a un romance que parece ir viento en popa, al menos por ahora.