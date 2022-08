Estos días, Anabel Pantoja y Yulen Pereira han disfrutado de unas vacaciones juntos en Egipto en las que no han intentado descansar tras pasar 100 días en Honduras en ‘Supervivientes‘. Allí no han podido desconectar todo lo que hubieran deseado. La sevillana no ha estado ajena a todo lo que se ha dicho y escrito sobre ella durante sus días en Oriente Medio. Cansada de los comentarios y las críticas, ha enviado un explosivo mensaje a su compañera de ‘Sálvame’, Lydia Lozano, en el que repasa, punto por punto, las injusticias que se han cometido sobre ella.

El primer tema del que habla en su misiva tiene que ver con su historia de amor con el campeón de esgrima. Una historia real, por mucho que a algunos le hubiera gustado «que me hubiese liado con Rubén o con Matamoros». Asimismo, ha dejado claro que su relación con otros concursantes, como Alejandro, fue de amistad: «Alejandro es el único con el que convivo y lo veo como mi hermano. Me recordaba mucho a mi primo Kiko». No entiende que insinúen que intentó hacer carpeta con otros concursantes del reality: «Es que ya, de verdad, no puedo más. Parece que soy una cualquiera de la Casa de Campo, con todos mis respetos».

Anabel, cansada de que critiquen a Yulen: «¿Cómo no va a salir de fiesta?»

En su texto defiende a su pareja, Yulen, que «ha estado trabajando como todos casi 90 días y está descansando como el resto». La sevillana lamenta que ahora digan que él tiene fama de juerguista: «¿Vacaciones con 25, 26, 27 años? ¿Cómo que no va a salir de fiesta? Rinde, compite y luego hacerlo que cualquier deportista o futbolista con su edad. ¡Basta ya!».

También ha estallado contra los que la acusan de ser una antipática: «¿Que yo soy borde? Me hice fotos con todos los españoles y parte de los egipcios. Vengo de turismo y quiero hacerme fotos igual que el resto de la gente. Si me hago fotos con todos y no las mías, es como si no hubiera venido. Intento cumplir con la gente que me apoya y me pide fotos. Me he parado tres veces a hacer directo con el programa, siempre. No sé qué estoy haciendo mal. ¿Descansar después de estar 100 días sin parar, sin comer y pasando fatigas?».

Anabel Pantoja habla de su viaje a Egipto: «No me lo han regalado. Lo he pagado yo y no es de lujo»

Por último, aclara que su viaje a Egipto lo ha abonado ella de su bolsillo: «No me han regalado el viaje. Lo he pagado y no es de lujo. Nos hicieron precio a través de un amigo. ¿Soy la única persona que viene a Egipto y le hacen precio? No estoy en una habitación de 600 euros. No me gasto ese dinero. Sabes que soy humilde y lo que me enseñó a Merchi. En fin. Un beso, rubia».