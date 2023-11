El llanto desconsolado de Anabel Pantoja en París

Aunque los últimos meses de Anabel Pantoja han estado marcados por sus continuos viajes, hay un punto del mapa que se le había resistido. Este no es otro que París, ciudad vecina a la que la sobrina de Isabel Pantoja se ha desplazado en los últimos días y en la que no ha podido evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro al ver algunos lugares emblemáticos como la plaza que alberga la pirámide del Museo del Louvre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja ( @anabelpantoja00)

En un vídeo de Instagram compartido por la propia Anabel Pantoja se aprecia su emoción al conocer el enclave mencionado. Nada más llegar al lugar, la influencer se para en seco y comienza a llorar, para después explicar los motivos que la llevan a tener esta reacción: “Es que he tardado mucho tiempo en venir a ver esto, es que es espectacular, muy bonito”, comenzaba indicando, dejando entrever que se trata de uno de los puntos del globo que más ganas tenía de ver.

“Aquí se hizo la película de ‘’El código Da Vinci’, de Tom Hanks, la serie ‘Lupin’, hay muchísimas películas, son cosas que yo veo, que me quedo y mira…”, reflexionaba la prima de Kiko Rivera con un rostro de sorpresa por tener oportunidad de viajar a París y disfrutar de algunas de las zonas más destacadas de su perímetro.

Las lágrimas de Anabel Pantoja, una 'oportunidad' para Netflix

Los detalles que daba Anabel para hablar sobre su incontenible emoción llegaban a todos los rincones del país en cuestión de instantes. Muchas fueron las personas que se sorprendieron al ver que la creadora de contenido tenía tantas ganas de viajar a París y no lo había hecho hasta ahora, motivo por el que Netflix aprovechaba su clip para lanzar una campaña publicitaria hacia su serie ‘Lupin’.

Sin embargo, el anuncio causaba cierta confusión, ya que algunos usuarios no terminaban de entenderlo al creer que la exconcursante de ‘Supervivientes’ pronunciaba “la Serelu pink”, y no “la serie Lupin”. Algo que aclaraba el equipo de la plataforma de entretenimiento: “Para los que no entiendan francés: la serie ‘Lupin’”, zanjaban.

Sea como fuere, si algo está claro es que Anabel está disfrutando al máximo en esta breve escapada a Francia. Un viaje del que está dejando constancia en sus redes sociales, las cuales se han convertido en el principal escaparate y fuente de ingresos de la joven tras haberse desvinculado del ámbito televisivo. Ahora, la prima de Isa Pantoja puede presumir de estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida en todos los aspectos, y no es para menos.

Tras haber puesto punto final a su romance con Yulen Pereira, la sevillana volvía a probar suerte en el amor de la mano del fisioterapeuta de su tía. David Rodríguez ha sido quien ha conseguido devolver la ilusión sentimental a Anabel, y aunque no suelen hacerse eco de su historia de amor dentro del universo 2.0, lo cierto es que todo apunta a que va viento en popa.