Anabel Pantoja enseña el interior de su casa de Canarias en obras

Vídeo: @anabelpantoja00 Instagram

Podría decirse que Anabel Pantoja está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La sobrina de Isabel Pantoja puede presumir de haber encontrado el amor de la mano de David Rodríguez y de haberse sumergido en un nuevo proyecto profesional con Telecinco, ‘Desnudos por la vida’. Unas alegrías a las que se suma la construcción de su nueva casa en Canarias, a la que ha bautizado como ‘Villa Panto’.

Aunque todavía queda mucho tiempo para ver este domicilio de dos plantas y vistas al mar terminado, Anabel Pantoja ya sueña con el día en el que eso suceda. Así lo ha demostrado a través de sus stories de Instagram, en las que ha asegurado que todavía falta mucho trabajo por hacer: “Acabo de venir a ‘Villa Panto’ y madre mía, lo que tengo organizado yo aquí… Y yo pensaba que esto era sencillo, meterse en una obra. Pero no en una obra pequeña, no, en una obra grande”, pronunciaba, sin perder la sonrisa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja ( @anabelpantoja00)

Unos minutos más tarde su madre ha acaparado todo el protagonismo. Según la influencer, Merchi “está asustada” por todo lo que queda para ver la casa terminada. Un vídeo en el que Anabel ha enfocado al interior de la construcción y concretamente a lo que será su cocina, el dormitorio y la escalera que conecta con la planta de arriba, aunque por ahora tan solo hay sacos de hormigón y paredes repletas de cemento.

Canarias, el lugar perfecto de Anabel Pantoja para desconectar

Ni el estrés propio de la obra ha impedido que Anabel disfrute de una jornada de sol y playa en su enclave favorito por excelencia. Para la prima de Kiko Rivera, Gran Canaria es uno de sus puntos favoritos del mapa y así lo lleva demostrando desde su relación y posterior matrimonio con Omar Sánchez. Ni su ruptura con el canario ha hecho que Pantoja se vaya de una isla en la que tiene pensado pasar el resto de sus días tanto por la amabilidad de su gente como por su caluroso clima sea cual sea la época del año.

No obstante, y teniendo en cuenta su labor como creadora de contenido, la prima de Isa Pantoja tendrá que llevar a cabo numerosos viajes a distintos puntos de la península para continuar con su profesión. Algo a lo que ya está acostumbrada y en lo que no parece tener inconveniente alguno, ya que si algo tiene claro es que quiere vivir en Canarias aunque esto le suponga viajar casi a diario.

En esta etapa contará con el inquebrantable apoyo no solo de su nuevo novio, sino también de su madre. Merchi es uno de los pilares indiscutibles en la vida de Anabel y, aunque cientos de kilómetros las separen, siempre que tiene oportunidad viaja a Canarias para disfrutar del Atlántico junto a ella. En esta última escapada, la ex de Bernardo Pantoja no solo ha acudido a la isla para ver los avances de la casa de su hija, sino también para bañarse en la playa en pleno mes de noviembre.