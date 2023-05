Anabel Pantoja, ¿ilusionada con un nuevo amor?

Dos meses después de su sonada ruptura con Yulen Pereira, Anabel Pantoja podría estar de nuevo ilusionada en el plano sentimental. La 'influencer' estaría conociendo a una persona especial y parece que todo marcha viento en popa. A pesar de que no ha sido ella quien ha hablado del tema, sus amigos reconocen que la ven muy feliz.

"El corazón de Anabel está contento desde hace semanas, está pasando un buen momento en lo personal y profesional", afirmaba nuestro compañero Iván Reboso en el programa 'Fiesta'. La sobrina de Isabel Pantoja, de 37 años, terminó con Yulen Pereira el pasado marzo después de ocho meses de romance. Una historia de amor que comenzó durante la participación de ambos en 'Supervivientes 2022'. En los Cayos Cochinos de Honduras se enamoraron y al regresar a nuestro país se mudaron a un céntrico piso de la capital. Según contó el esgrimista, la distancia fue uno de los principales motivos que provocaron la ruptura. "Hay cosas que se van acumulando. Una relación siempre tiene sus más y sus menos. La distancia empeoró la relación. Con tantos viajes, yo tuve muchos momentos de dejadez y pasotismo que ella me achacó. Esos fueron los momentos que nos hicieron separarnos", dijo durante una entrevista en el 'Deluxe'.

El buen momento de Anabel Pantoja

A la noticia de que el corazón de Anabel Pantoja podría vibrar con una persona especial, se une que atraviesa un buen momento en la esfera profesional. Apartada de Telecinco desde hace casi un año, la sevillana está centrada en su perfil de 'influencer' en las redes sociales. Tiene 1,7 millones de seguidores en Instagram donde a golpe de 'click' comparte su día a día.

Sin embargo, la sevillana no cierra las puertas a la televisión. Siempre ha estado vinculada a Telecinco y los últimos siete años ha trabajado en 'Sálvame', un espacio con el que ha tenido sus más y sus menos. Según confesaba recientemente no descarta volver a ponerse delante de los focos. Además, le gustaría participar en un programa de la cadena rival. "Me encantaría concursar en 'Tu cara me suena'. Todavía no me lo han propuesto porque estaba en una etapa de transición, pero me encanta ese programa. Es muy molón", afirmaba en conversación con 'Yotele'.