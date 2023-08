Anabel Pantoja, conocida por su franqueza y cercanía con sus más de un millón y medio de seguidores, ha sido un libro abierto en cuanto a los altibajos de su vida personal. Desde su matrimonio y divorcio con Omar Sánchez hasta su breve romance con Yulen Pereira en 'Supervivientes', los fans han sido parte integral de su vida.

Recientemente, los seguidores han podido seguir el desarrollo de su nueva relación con David, el fisioterapeuta de su tía Isabel Pantoja. A pesar de estar enamorada, Anabel ha confesado sentirse "muy floja, rara y con pesadez".

Preocupada por su estado físico, ha decidido buscar ayuda médica para hacerse una analítica completa, con el objetivo de entender lo que está sucediendo con su cuerpo y descartar posibles problemas de salud que deriven en algún tipo de enfermedad más grave. A través de un vídeo en Canarias, junto a su entrenador personal, Osvaldo Lastras, Anabel ha compartido parte de su rutina de entrenamiento que le ayuda a "respirar profundo" y "estirar bien todo su cuerpo".

"Quizá puedo tener bajo el hierro"

Luego de visitar al médico, ha informado que le han "mandado unos chequeos y unos análisis" que se realizará próximamente. "Quizá puedo tener bajo el hierro o el magnesio, pero hasta que no tengamos los resultados no sabemos nada", ha explicado, agradeciendo el interés y el apoyo de todos sus seguidores.

Recordemos que Anabel Pantoja ya ha pasado varias veces por el quirófano. En ‘Anabel al desnudo’, documental que le dedicaron en ‘Sálvame’, explicaron que se había hecho rejuvenecimiento facial, se había sometido a una liposucción y a una lipoescultura integral, se puso un anillo gástrico y también se inyectó botox.

Anabel Pantoja también ha sido noticia porque no ha ido a la celebración del aniversario del 67 cumpleaños de su tía Isabel Pantoja, a la que más de una vez ha considerado "una segunda madre". La influencer ha señalado que se ha producido una incompatibilidad de agendas entre ambas. "Me ha dado muchas ganas de estar con ella, pero no ha podido ser. Claro que la he felicitado. Ella está trabajando y yo también. Está currando a tope y creo que tampoco está allí", ha señalado la prima de Kiko Rivera en el programa Así es la vida. Pero que no cunda el pánico, que no es una excusa. De hecho, se reencontrarán muy pronto, el próximo 26 de agosto estarán juntas comiendo 'papas arrugás', plato típico canario.

Anabel Pantoja tiene una propiedad en Gran Canaria que utiliza para alquilar a terceros y también es dueña de un apartamento en Sevilla. En la actualidad, reside entre Madrid y Gran Canaria y las dos viviendas en las que vive son de alquiler.